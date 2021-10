MNC Play, layanan Internet Super Cepat dengan 100% Fiber Optic dan TV Kabel Interaktif terus berkomitmen untuk menjadi hiburan andalan bagi seluruh pelanggan. Meski FOX & Disney Group pamit dari semua PAY TV Asia Tenggara dan Hong Kong mulai 1 Oktober 2021 ini, MNC Play #tetapANDALAN dan selalu siap menemani seluruh perlanggan kapanpun di manapun dengan TV Nasional terlengkap, dan 110+ Channel unggulan premium lokal maupun internasional.

Selain itu, pelanggan juga dapat menikmati tayangan MNC Play dalam genggaman, karena pelanggan bisa menyaksikan tayangan favorit kapan pun dan di manapun multiscreen melalui 5 gadget sekaligus, dengan mengaktifkan aplikasi Vision+.

“Pelanggan MNC Play tetap bisa menikmati beragam tayangan hiburan terlengkap yang kami bagi ke dalam lima konten pilar yaitu, Sports & Tempatnya Gila Bola, Lifestyle & Entertainment, Movies Spot, Kids & Edutainment, dan News & Knowledge. Seperti saat ini MNC Play memiliki hak siar dari pertandingan yang paling ditunggu-tunggu para penggila bola tanah air yaitu, BRI LIGA 1 2021, AFC Cup, dan AFC Champion Leagues, yang bisa dinikmati di Soccer Channel," ujar Adita Widyansari selaku Direktur Subscriber Management dan Product Marketing PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV).

Selain itu, imbuhnya, masih ada berbagai program andalan dari masing-masing konten pilar yang pastinya berkualitas untuk para pelanggan.

Konten pilar Sports & Tempatnya Gila Bola juga menyajikan match olahraga berkelas lainnya seperti, Series A, La Liga, Emirates FA Cup, MLS, A-League, dan ISL (International Swimming League) yang bisa disaksikan di saluran beIN SPORTS (Ch. 305 dan Ch. 306).

Para pecinta film juga dapat menyaksikan berbagai film berkelas dan terlengkap dengan konten pilar Movies Spot, dari mulai film-film hits Asia, Bollywood, Hollywood, hingga film-film peraih penghargaan bergengsi seperti, MMA Diva, King of Mahjong, dan Home Sweet Home di Celestial Movies (Ch. 20, saluran yang menayangkan film-film Asia), Little Woman, The Revenant, Munich di HBO Signature (Ch. 6, saluran yang menayangkan film-film Hollywood), Irina, All My Loving, dan A Summer In Tuscany di CinemaWorld (Ch. 410, saluran yang menayangkan film-film peraih penghargaan film festival), dan masih banyak lagi lainnya.

Pilihan tontonan berkualitas favorit anak-anak juga tersedia di MNC Play dari konten pilar Kids & Edutainment seperti, Kids Menu, Bima, KIKO, Larva, Lucky Comers With Lion, dan Upin Ipin di Kids TV (Ch.46), The Smurfs, Ricky Zoom, dan The Loud House di Nickelodeon (Ch. 49), Find With Miao Mi, Draw With Miao Mi, dan Write With Miao Mi yang tayang di saluran belajar Bahasa Mandarin untuk anak-anak yaitu, Miao Mi (Ch. 38).

Orang tua juga tidak perlu khawatir, karena MNC Play juga memiliki fitur Parental Lock untuk memastikan bahwa semua tayangan aman untuk ditonton si kecil.

Untuk konten pilar Lifestyle & Entertainment, terdapat berbagai program andalan yang menayangkan inspirasi gaya hidup terkini, hingga tayangan variety show yang sedang hits seperti, MasterChef Australia (S12), A Lover Scorned, dan Lifetime Original Movies (Harry & Meghan: Escaping The Palace) di Lifetime (Ch. 167), You Quiz On The Block 3, dan House On Wheels: For Rent di tvN (Ch. 158), dan masih banyak lagi program lainnya.

Terakhir dari konten pilar News & Knowledge, pelanggan dapat menyaksikan berbagai berita terbaru dari seluruh dunia, dari mulai hard-news, news-features, hingga talkshow yang sayang untuk dilewatkan. Berikut beberapa program andalannya seperti, Top Issue, Indonesia Malam, Good Morning Indonesia, Indonesia Siang, dan Indonesia 24 Jam di MNC News (Ch. 84), Tech For Good, Inventing Tomorrow, dan Road To Expo di CNN International (Ch. 333), Oil Promises, Meet The Artist: Alicja Kwade, dan Great Apes di DW (Ch. 494).

“Selain hadir dengan beragam program andalan dari channel-channel premium lokal maupun internasional terlengkap, pelanggan MNC Play juga dapat menonton tayangan favorit sepuasnya kapanpun di manapun, multiscreen melalui 5 gadget sekaligus dan web-mobile, serta dapat menikmati berbagai fitur terbaik di Vision+ cukup dengan mengaktifkan aplikasi dan memasukkan ID Pelanggan,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+.

Unduh aplikasi Vision+ yang tersedia di AppStore maupun PlayStore, kemudian aktifkan aplikasi Vision+ dengan cara memasukkan ID Pelanggan MNC Play, pelanggan juga dapat menikmati kemudahan layanan Selfcare dalam aplikasi Vision+ untuk cek dan bayar tagihan, tambah ragam tontonan sesuka pelanggan, hingga cek rewards khusus untuk pelanggan yang sudah berlangganan di atas satu tahun.

Pelanggan dapat menghubungi WhatsApp Interaktif 24 jam di 0899-1500-686 atau call center di 1500-121 untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Ikuti juga promo-promo menarik lainnya dengan mengikuti media sosial MNC Play di @mncplayid.

(dwk)