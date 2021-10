JAKARTA- Menyambut bulan Oktober, Vision+ akan menemani para penggunanya dengan menyediakan deretan tontonan yang seru. Dari series action fantasy yang pantas ditonton oleh anak-anak hingga series dokumenter yang mengapresiasi makanan dan kisah di belakang proses pembuatannya. Berikut adalah daftar tayangan yang wajib ditonton di Vision+ bulan ini.

“Vision+ akan terus mempersembahkan tayangan-tayangan berkualitas demi kepuasan dan kenyamanan penggunanya. Konten yang kita sediakan beragam dan bervariasi, sehingga pelanggan bisa menyaksikan berbagai macam film maupun serial di platform Vision+ melalui perangkat apa pun, baik small screen atau pun large screen, kapan saja dan di mana saja,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+ di Jakarta, Selasa (5/10/2021).

Tayangan highlight yang pertama adalah series DC’s Stargirl Season 2 yang tayang setiap hari Rabu di channel Warner TV. Series ini merupakan salah satu serial DC Universe, yaitu dunia superhero yang sama seperti tokoh-tokoh DC lainnya seperti Batman, Superman, Supergirl.

DC’s Stargirl bercerita tentang Courtney Whitmore, seorang gadis SMA yang suatu hari menemukan sebuah senjata seorang superhero yang telah pensiun. Setelah menemukan senjata ini sang gadis memutuskan untuk menjadi seorang superhero.

Selanjutnya ada film tayangan TvN Movies yang berjudul Broken. Film ini menceritakan tentang Sang-Hyun yang hidup sendiri bersama anak perempuannya, Soo-Jin yang tiba-tiba menjadi korban pembunuhan.

Sang-Hyun yang bertekad untuk menghukum pembunuh anaknya mendapat informasi tentang sosok yang dicarinya itu, lalu memutuskan untuk mencari mereka sendiri tanpa bantuan polisi.

Kemudian, original series Vision+ Once Upon a Time in Chinatown. Merupakan sebuah series dokumenter yang menceritakan kisah perjalanan restoran-restoran legendaris yang lekat dengan budaya Tionghoa di daerah Kota, Jakarta di mana mereka telah beroperasi selama berpuluh-puluh tahun.

Original series ini berhasil menggali cerita-cerita inspiratif dari para pemilik restoran selama menjalani bisnis dan kehidupan mereka yang belum pernah diceritakan kepada publik.

Episode 1 series ini akan tayang perdana pada tanggal 11 Oktober 2021. Selain seriesnya, Once Upon a Time in Chinatown juga menghadirkan 2 episode khusus yang sudah dapat ditonton secara gratis di Vision+.

Lalu ada tayangan dari channel KIX, sebuah film action terinspirasi dari legenda Tiongkok berjudul Legendary Amazons. Film ini menceritakan tentang Dinasti Song pada abad ke-11, yang sedang diserbu oleh negara Xia Barat. Karena para Jenderal Song telah terkalahkan, istri-istri mereka lalu turun tangan dan berusaha untuk menyelamatkan negara mereka.

Kemudian ada film dibintangi oleh aktor Hollywood legendaris Tom Cruise yang berjudul The Last Samurai. Film tayangan HITS Movies ini bergenre action-drama dan berlatar Jepang pada tahun 1870-an.

Captain Nathan Algren (Tom Cruise) dari Amerika Serikat bekerja sama dengan Kaisar Jepang yang ingin melatih rakyatnya untuk berperang dengan senjata modern dan memusnahkan klan-klan samurai yang masih mengikuti ajaran tradisional Jepang.

Di tengah pertarungan, Nathan mengalami cedera namun dibantu oleh salah satu pemimpin klan samurai yang dilawannya dan kemudian ikut belajar dengan adat samurai.

Tayangan tersebut adalah beberapa dari sekian banyak tayangan bulan Oktober. Masih banyak lagi tayangan-tayang seru yang dapat dinikmati di channel-channel premium Vision+ serta jenis konten lainnya.

Untuk dapat menikmati konten-konten rekomendasi bulan Oktober tersebut serta konten-konten lain Vision+ tanpa batas, pengguna dapat membeli paket Vision+ Premium yang tersedia berbagai pilihan harga yang mulai dari Rp10.000 untuk 7 hari.

Segera unduh aplikasi Vision+ di Google Play Store atau App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter). Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!