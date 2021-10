JAKARTA - Jessica Iskandar tak henti mengungkap syukur setelah dipertemukan dengan Vincent Verhaag. Terbaru, dia kembali menuliskan pesan manis untuk sang kekasih melalui akun Instagramnya.

Wanita yang kerap disapa Jedar ini sempat bernostalgia dengan lika-liku kehidupannya sebelum bertemu sang kekasih. Meskipun begitu, dia menganggap segala cobaan yang diberikan Tuhan itu justru membuatnya menjadi pribadi yang lebih kuat dan sabar.

"Tuhan itu maha baik, Ia terus menunjukkan kasihNya kepada-Ku. DiberikanNya aku pertanda-pertanda, sakit agar aku lebih mencintai diriku dan bersyukur. Kecewa agar aku mudah menerima dan memaafkan, ditinggalkan agar aku ikhlas dan sabar, air mata agar aku lebih kuat dan dekat dengan Tuhan," kata Jessica Iskandar dalam keterangan, dikutip pada Senin (4/10/2021).

Dia sangat bersyukur bisa melalui kondisi tersebut. Bahkan, luka masa lalunya pun kini sudah sembuh. Menurutnya, cobaan yang datang bertubi-tubi ini adalah bagian dari rencana Tuhan sebelum memberinya hadiah istimewa berupa kehadiran Vincent Verhaag.

"Setelah melewatinya semua disembuhkanNya, dan saat ini, kamu @v.andrianto adalah hadiah dan rencana Tuhan untukku, karena aku percaya kuasaNya. Amin," tutupnya.

Tak mau kalah, Vincent pun ikut merespons unggahan itu dengan pesan manis. Ia mengaku merinding membaca curhatan ibu satu anak itu. Tak lupa, Vincent juga memastikan Jedar tentang rasa cintanya yang begitu besar.

"Merinding! I just want you to know that you don’t have to worry anymore, I love you," balas Vincent Verhaag di kolom komentar.

Ungkapan Jedar itu berhasil membuat haru dan kagum para netizen. Banyak netizen yang turut bahagia dan mendoakan hubungan mereka.

"Terharu bacanya.. GBU Jedar," timpal netizen lain.

"Ikut bahagia melihat jedar dapat pengganti yang lebih baik semoga bahagia selalu," balas netizen lainnya.