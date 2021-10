JESSICA Iskandar berbahagia setelah dilamar Vincent Verhaag. Dia pun baru saja menuliskan pesan mengharukan untuk sang calon suami dan El Barack, putranya, juga turut mengomentari di Instagram.

Ya, melalui akun Instagramnya, wanita 33 tahun ini sempat menuliskan pesan menyentuh untuk sang calon suami. Dalam unggahannya, bintang film Dealova ini mengaku bahagia lantaran Vincent datang ke kehidupannya dan membuatnya bangkit dari keterpurukan.

Dengan rasa kasih dan sayang, Vincent tidak hanya sekedar menjadi pengobat bagi Jedar,. Ia bahkan berhasil membangun kembali rasa percaya bahwa masih ada cinta untuknya, setelah sederet kegagalan terjadi.

"Aku mau berterima kasih @v.andrianto karena kamu sudah membantuku sembuh dari luka, melewati masa yang berat di hidupku dan anakku. Sudah menjadi teman, sabar dan penuh kasih sayang," ungkap Jedar pada keterangan foto.

"Kamu membuatku percaya Tuhan mendengar doaku setiap malam, bahwa rancanganNya lebih indah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin," lanjutnya.

Unggahan Jedar mendapatkan komentar langsung dari kekasihnya yang langsung mengucapkan kalimat cinta untuknya. "I love you sayang, God is great!!," tulis Vincent.

Tak hanya itu, El Barack juga sempat mengomentari unggahan ibunya. Ia bahkan mengaku mencintai ibu dan calon ayahnya.

"I Love both of you," tulis El Barack.

"Cabako," balas Jedar.