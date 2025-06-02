Hot Mom, Jessica Iskandar: Cantik untuk Suamiku si Ganteng-Ganteng Kompeni

JAKARTA – Jessica Iskandar memamerkan potret dirinya yang memukau. Tidak hanya tampil cantik untuk diri sendiri dan sebagai seorang ibu, Jessica juga berusaha tampil menarik untuk sang suami tercinta, Vincent Verhaag.

Dalam foto yang diunggah, Jessica tampak mengenakan swimsuit berwarna hitam. Dengan riasan sederhana dan topi berukuran besar, ibu tiga anak ini terlihat begitu memesona.

“Selain cantik buat diri sendiri, tapi juga cantik untuk suami aku, si ganteng-ganteng kompeni. @v.andrianto,” tulisnya, seperti dikutip dari akun Instagram-nya, Senin (2/5/2025).

Seperti diketahui, Jessica dan Vincent menikah pada 22 Oktober 2021. Sejak saat itu, keduanya membangun keluarga yang harmonis bersama anak-anak mereka. Vincent dikenal sebagai sosok ayah yang penyayang.

Dari pernikahannya dengan Vincent, Jessica dikaruniai dua anak, yakni Don Azaiah Jan Verhaag (lahir 7 Mei 2022) dan Hagia (lahir 2 Desember 2024). Sementara anak pertama Jessica dari pernikahan sebelumnya, El Barack (lahir 21 Juli 2014), juga diasuh penuh kasih sayang oleh Vincent layaknya anak kandungnya sendiri.

Dalam unggahan sebelumnya, Jessica juga terlihat mengenakan swimsuit hitam yang sama. Dia tampak menikmati waktu bersama anak-anaknya yang sedang staycation di sebuah vila.