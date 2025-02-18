Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

El Barack Mulai Pasang Tarif Syuting, Cuan Sejak Dini

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |11:09 WIB
JAKARTA - El Barack Alexander sepertinya sudah mulai berpikir untuk terjun ke dunia hiburan. Pasalnya, sulung Jessica Iskandar itu sudah memasang tarif syuting untuk dirinya sendiri.

Hal tersebut diungkap Jessica Iskandar lewat unggahan Instagram. Wanita yang akrab disapa Jedar menunjukkan sebuah kertas berisi tulisan tangan putra sulungnya yang berisi daftar tarif syuting untuknya.

"EL Barack bikin price list. LOL contact mama Jedar untuk booking ya. EL sayang adee Giaaa selalu. Si nona manis," bunyi keterangan unggahan @inijedar, Senin (17/2/2025).  

Di kertas itu tertulis judul "El Barack Price for Shooting" dengan daftar jenis syuting seperti podcast, televisi, dan lainnya. Tarif mematok tarif bervariasi, mulai dari Rp400 ribu untuk syuting selama 30 menit.

El Barack cukup detail memasang tarif, ada tarif tambahan jika syuting berlangsung lebih lama. Contohnya jika bertambah 15 menit, maka dikenakan tarif Rp50 ribu

Selain rincian biaya, tertulis pula syarat yang diajukan, antara lain bayaran harus lunas sebelum syuting dimulai alias tidak boleh ngutang. El juga harus diperbolehkan membawa iPad, dan tidak boleh ada negosiasi soal harga.

