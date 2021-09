SEOUL - Aktor Ji Chang Wook, Sooyoung SNSD, dan Sung Dong Il dikonfirmasi membintangi drama Tell Me Your Wish. Drama itu terinspirasi dari kisah sebuah organisasi di Belanda yang mewujudkan keinginan terakhir para pasien kanker.

Drama tersebut berkisah tentang seorang pria muda yang hidupnya penuh tekanan. Dia kemudian mendatangi sebuah rumah sakit dan bergabung dengan komunitas yang memenuhi keinginan terakhir para pasien kanker stadium akhir.

Mengutip Soompi, Selasa (28/9/2021), Ji Chang Wook akan berperan sebagai Yoon Gyeo Re, pria yang tumbuh di yatim piatu dan menjalani hidup yang berat. Dia memulai lembaran baru hidupnya setelah menjadi relawan di rumah sakit tanpa sengaja.

Sooyoung SNSD dipercaya menghidupkan peran Seo Yeon Joo, seorang perawat yang selalu memberi harapan kepada para pasien kanker di rumah sakit tersebut. Sedangkan aktor Sung Dong Il berperan sebagai Kang Tae Shik, kepala relawan di rumah sakit tersebut.

Drama Tell Me Your Wish telah memulai syuting, sejak 27 September 2021.*

(SIS)