JAKARTA - Vision+ menyuguhkan deretan tontonan menarik yang bisa dinikmati di akhir pekan. Platform over the top ini menyediakan video on demand (VOD) 10.000 jam tayang hingga ratusan channel lokal, internasional, dan premium.

“Tak hanya itu, ada juga deretan original series dengan judul baru yang akan dirilis setiap bulannya,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+.

Film Austin Powers: The Spy Who Shagged Me dari Warner TV menjadi rekomendasi tontonan pertama. Sekuel kedua film Austin Powers tersebut, berkisah tentang konflik antara agen rahasia asal Inggris tersebut dengan Dr. Evil.

Dia berambisi menaklukkan dunia dengan menggunakan teknologi time-travelling dan kembali ke tahun 1969. Penonton akan dibuat geli, tertawa, sekaligus tegang saat melihat Austin menjalankan misinya dalam film ini.

Tontonan selanjutnya, masih dari Warner TV, Ocean’s Thirteen. Kelompok Danny Ocean kembali berkumpul untuk merampok sebuah kasino milik Willy Bank, seorang pengusaha yang menyakiti salah satu sahabat Danny.

Rencana balas dendam tidak berhenti di situ, karena mereka berniat menyikat semua aset Willy. Dibintangi George Clooney, Brad Pitt, Al Pacino, hingga Matt Damon, film ini akan memacu adrenalin untuk menyaksikan misi Danny dan teman-temannya.

Selanjutnya, ada film Reuni Z dari channel THRILL. Film yang dibintangi Soleh Solihun, Tora Sudiro, Ayushita, Cassandra Lee, Dinda Kanya Dewi, Surya Saputra, dan Fanny Febriana tersebut berkisah tentang acara reuni sekolah.

Namun, tiba-tiba cheerleaders yang diundang untuk tampil di acara tersebut berubah menjadi zombie dan menginfeksi alumni-alumni SMA yang lain. Saat melarikan diri, kelompok itu terpencar ke beberapa ruangan dan berusaha kabur.

Channel THRILL juga akan menayangkan film Please Keep Away yang berkisah tentang Xiaoya dan Wang Hao, sepasang kekasih yang libur bersama teman-teman mereka. Di jalan, mereka tidak sengaja bertemu orang baru yang memiliki sifat aneh.

Lalu, beberapa hari kemudian Wang Hao tiba-tiba menghilang dari camp mereka. Film bergenre horor misteri ini akan membawa penonton menyelidiki keberadaan Wang Hao serta apa yang sebenarnya terjadi di camp tersebut.

Film terakhir yang patut ditonton untuk weekend ini adalah tayangan live Vision+ di channel KIX berjudul Wong Fei Hung: Return of the King. Kisahnya tentang Wong Fei Hung dan upayanya menyelamatkan Liang Kuan yang ikut kompetisi bela diri di Guangzhou.

Meskipun Liang Kuan adalah petarung andal, namun dia berhasil dikalahkan anggota organisasi ilegal, Gui Jiao Qi. Di film ini, penonton akan mencari tahu identitas dan rencana organisasi tersebut.

Untuk dapat menonton semua tayangan pilihan tersebut, serta mengakses seluruh konten yang tersedia, pengguna dapat mengupgrade akun menjadi Vision+ Premium dengan membeli paket mulai dari Rp10.000 untuk berlangganan selama 7 hari.

