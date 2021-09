SEOUL - Aktor Kim Young Kwang mengantongi proyek barunya di layar kaca dengan membintangi serial baru Netflix, Finger. Hal itu dikonfirmasi oleh agensi sang aktor, Wide-S Company, pada 23 September 2021.

“Saat memilih proyek selanjutnya, Kim Young Kwang memilih Finger. Dalam drama ini, dia berkolaborasi bersama sutradara Jung Ji Woo dan penulis skenario Han Ji Wan,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Allkpop, Kamis (23/9/2021).

Sutradara Jung Ji Woo dikenal lewat karyanya dalam film Eungyo dan Tune In For Love. Serial ini sekaligus akan menjadi proyek perdana sang aktor untuk Netflix sejak debut pada 2008.

Mengusung genre thriller, Somebody berkisah tentang kasus pembunuhan yang berkaitan dengan aplikasi bernama ‘Somebody’. Pembuat aplikasi tersebut mengalami berbagai peristiwa aneh, setelah kemunculan Yun Oh (kim Young Kwang).

Baca juga:

Kim Young Kwang Berpeluang Jadi Pembunuh Sosiopat di Drama Baru Finger

Keluar dari Islam, Saif Ali Khan Klaim sebagai Penganut Agnostik

Yun Oh digambarkan sebagai pria yang tidak bisa mengekspresikan perasaannya. Namun setelah bertemu pengembang aplikasi Somebody, dia perlahan mengungkapkan jati diri sebenarnya.

Kim Young Kwang merilis dua karyanya, pada Februari silam. Pertama, dia membintangi drama komedi romantis-fantasi, Hello Me! yang dirilis KBS 2TV pada Februari silam. Kedua, dia merilis film Mission: Possible.*

Baca juga: Anang Hermansyah Cium Kening Amora Lemos, Netizen: Terharu Aku Tuh