LOS ANGELES - Pada pekan ketiga penayangan, film superhero Marvel, Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin box office Amerika Utara (Amerika Serikat dan Kanada).

Sepanjang 17-19 September 2021, film yang dibintangi Simu Liu itu berhasil membukukan pendapatan sebesar USD21,7 juta atau setara dengan Rp309,9 miliar dari penjualan tiket di 4.070 bioskop.

Dengan begitu, total pendapatan domestik Shang-Chi selama 3 pekan mencapai USD176,9 juta atau sekitar Rp2,52 triliun. Meski masih memimpin box office, namun persentase penjualan tiket mengalami penurunan, dari 53 persen minggu lalu menjadi 37 persen pada minggu ini.

Pendapatan Shang-Chi itu berpotensi menyalip penghasilan Black Widow yang tak hanya tayang di bioskop namun juga Disney+. Seperti diketahui, film yang dibintangi Scarlett Johansson itu membukukan pendapatan sebesar USD183 juta.

Menampilkan superhero terbaru Marvel, Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring berhasil meraup USD90 juta dari 3 hari debutnya. Angka tersebut menjadi penjualan terbesar film Marvel Studios sejak pandemi, setelah Black Widow.*

