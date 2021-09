JAKARTA – Sutradara Destin Daniel Cretton pun meminta para aktor film Shang-Chi untuk benar-benar memerankan adegan perkelahian. Celakanya, saking terbawa suasana, aktor Meng’er Zhang rupanya sempat benar-benar tonjok wajah Simu Liu ketika syuting.

Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings merupakan film pertama Marvel yang menampilkan budaya Asia yang kental; dari kostum, plot, latar cerita, hingga gaya penyutradaraan. Sebagai film yang penuh adegan perkelahian ala film wuxia, rupanya sutradara film Shang-Chi juga tak malu-malu meminta para aktornya untuk berkelahi sungguhan.

Dilansir dari ScreenRant, aktor Meng’er Zhang bercerita mengenai kejadian lucu yang Ia alami di lokasi syuting. Ketika mengambil adegan yang berfokus pada turnamen dunia bawah yang dipimpin oleh tokohnya, Xialing, Meng’er rupanya terlalu menghayati perannya sampai-sampai memukul Simu Liu dengan sekuat tenaga.

“Aku mengakui bahwa aku benar-benar menonjok wajah Simu di adegan itu. Bukan ingatan yang baik untuknya, tapi terasa asyik buatku. Aku tak sengaja, tapi aku menyukainya,” ujarnya geli.

Sebagai salah satu tokoh utama film Shang-Chi, sebetulnya Meng’er Zhang belum memiliki pengalaman menjadi aktor film sebelumnya. Namun, sebagai pemain teater, Meng’er terbukti memiliki kemampuan akting yang unik dan mampu mengimbangi kegesitan Simu Liu sang mantan stuntman.

Hingga kini, Shang-Chi telah berhasil menjadi film Hari Buruh Amerika Serikat yang meraup pendapatan paling tinggi. Dalam waktu sepekan saja, film Shang-Chi sudah berhasil tembus Rp1 triliun.

Disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan dibintangi Simu Liu, Meng’er Zhang, Awkwafina, Tony Leung, dan Michelle Yeoh; film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings telah tayang di bioskop seluruh dunia dan akan tayang di layanan streaming Disney+ sekitar 40 hari lagi.

