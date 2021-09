SEOUL - UEE mengejutkan penggemarnya dengan menggungah sederet foto seksi di akun Instagram pribadinya, pada 19 September 2021.

Pada foto pertama, UEE terlihat mengenakan setelan blazer oversized dan celana panjang berwarna biru, dengan bra tanpa baju atasan. Dengan setelan tersebut, dia memamerkan perut rampingnya yang berotot. “Aku mencintai diriku saat ini,” katanya.

Sementara pada foto kedua, aktris My Only One tersebut memamerkan kaki jenjangnya dalam balutan bodysuit putih dan boots berwarna senada. Koreaboo melaporkan, sejauh ini sang aktris sudah menaikkan 8 kilogram bobot tubuhnya.

UEE merupakan salah satu idol K-Pop yang sempat begitu dikritik publik karena memiliki pipi chubby dan perut sedikit berisi di awal kariernya. Tak hanya itu, dia juga sempat dihujat saat perut buncitnya menyembul saat tampil.

“Aku mendapat komentar jahat setelah debut bersama After School dan saat itu usiaku masih 20-an. Kala itu aku menangis setiap malam dan semua itu membuatku stres,” katanya saat tampil dalam I Live Alone, pada Juni 2020.

UEE mulai diet ketat dan hanya makan satu kali sehari selama 8 tahun. Saat comeback ke layar kaca lewat drama Marriage Contract pada 2016, dia membuat publik terkejut dengan tubuhnya yang super kurus. Namun 2 tahun terakhir, pemilik nama asli Kim Yu Jin itu mulai memperbaiki pola makannya dan rutin berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Salah satu olahraga yang rutin dijalaninya adalah pole dance.*