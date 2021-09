FILM action Korea terbaik bisa menjadi rekomendasi tontonan saat akhir pekan ini. Apa saja judul film yang paling diminati penonton?

Beragam film action Korea tersebut menyajikan adegan yang menegangkan, membuat adrenalin para penonton tentunya ikut terpacu. Maka dari itu, jangan sampai lewatkan untuk menonton lebih lanjut.

Berikut rekomendasi 10 film action Korea terbaik versi Okezone yang bisa Anda simak daripada penasaran.

1. I Saw The Devil (2010)

Film action Korea terbaik, I Saw The Devil. (Foto: YouTube)

Disebut sebagai film gore yang brutal, I Saw The Devil menceritakan tentang tunangan dari seorang pria bernama Soo Hyun (Lee Byung) tewas mengenaskan. Sebagai seorang agen rahasia, Soo Hyun berusaha mencari pembunuh dari tunangannya, yakni Kyung-chul (Choi min-sik) yang merupakan seorang psikopat berbahaya.

2. The Man from Nowhere (2010)

Cha Tae Sik (Won Bin) adalah seorang pemilik toko gadai yang dekat dengan semua orang, kecuali So Mi (Kim Sae Ron). Suatu ketika, So Mi datang ke toko gadai bersama ibunya, Hyo Jeong (Kim Hyo Seo) yang merupakan pecandu narkoba, untuk menggadaikan tas kamera berisi heroin.

3. Confession of Murded (2012)

Lee Doo Seok (Park Si Hoo) baru saja bebas dari hukuman penjara dan membuat buku autobiografi yang berisi cerita pembunuhan berantai 15 tahun lalu. Bersamaan dengan itu, Detektif Choi Hyeong Goo (Jung Jae Yeong) berusaha untuk kembali mencari kebenaran terkait pembunuhan berantai yang terjadi pada 1986-1990.

4. Cold Eyes (2013) Mengisahkan tentang Han Yoon Joo (Han Hyo Joo) yang mengikuti berbagai ujian untuk bisa bergabung dengan kepolisian. Setelah lulus, ia ditempatkan di sebuah divisi yang ditugaskan untuk menangkap organisasi perampokan, dimana komplotan itu kerap melancarkan aksi mereka dengan menggunakan topeng. 5. Veteran (2015) Jo Tae-Oh (Yoo Ah-in) merupakan seorang jutawan muda, pewaris dari SinJin Group yang sering menggunakan kekayaan untuk menutupi tindakan kejahatan yang ia lakukan. Sementara itu seorang detektif senior, Seo Do Cheol (Hwang Jung Min) diminta untuk memulai investigasi terhadap Jo Tae Oh dan menyeretnya ke meja hijau atas perbuatannya. 6. Train To Busan (2016) Film action Korea terbaik, Train To Busan. (Foto: YouTube) Seok Woo (Gong Yoon) diminta oleh anaknya, Soo An untuk mengantarkannya ke Busan dan bertemu dengan ibunya pasca ulang tahun. Sebelum meninggalkan stasiun Seoul, seorang wanita yang bersimbah darah terlihat masuk ke dalam kereta, berubah menjadi zombie, dan siap menyerang para penumpang. 7. Midnight Runners (2017) Dua orang pria bernama Ki Joon (Park Seo Joon) dan Hee Yeol (Kang Ha Neul) baru saja menyelesaikan sekolah kepolisian. Usai lulus, keduanya diminta untuk menangani kasus penculikan seorang wanita. 8. The Outlaws (2017) Jang Chen merupakan seorang rentenir asal Tiongkok yang bekerja di daerah Chinatown yang kumud di Seoul. Ia sangat brutal dalam melancarkan aksinya, sedangkan seorang detektif bernama Ma Suk-Do (Ma Dong-Seok) bertugas untuk menjaga perdamaian di wilayah tersebut. 9. Extreme Job (2019) Film action berbalut komedi ini menceritakan tentang lima orang detektif yang menangani narkoba dalam jumlah besar. Setelah gagal dalam kasus terakhir, mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk bisa menyelamatkan karir mereka. 10. The Gangster, The Cop, The Devil (2019) Jang Dong Soo (Ma Dong Seok) merupakan seorang mafia yang menjadi target dari pembunuh berantai bernama Kang Kyung Ho (Kim Sung Kyu). Kesal dengan serangan yang membuat harga dirinya sebagai gangster jatuh, Jang Dong Soo akhirnya bekerjasama dengan Detektif Jung Tae Seok (Kim Moo Yul) untuk menangkap Kang Kyung Ho.