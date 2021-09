IRWAN Mussry pamer kemesraan bersama Maia Estianty saat berada di Hawaii. Dia juga mengungkap kalimat romantis untuk sang istri di Instagram.

Dalam potret itu, Maia tampil mencolok dengan dress santai berwarna merah. Irwan juga tampil simpel dengan kaos hitam yang dilapis dengan kemeja biru dongkernya. Aura kebahagiaan begitu terpancar dari wajah keduanya.

Irwan juga menggandeng mesra tangan Maia. Berpose di pinggir pantai sambil melirik ke kamera, mereka nampak begitu serasi.

Pengusaha tajir itu mengaku senang bisa rehat dari segala kegiatannya di Indonesia. Dia juga bersyukur bisa menghabiskan waktu dan bersantai bersama sang istri.

Baca Juga:

Aura Kasih Pose Cantik Pakai Baju Belahan Dada Rendah, Netizen: Menggoda Iman!

Maria Vania Nungging Manja Pakai Baju Hitam Ketat, Netizen: Super Bohay

"It's our last day here in Kona, and I'm so grateful for this chance to finally take a break, just kicking back and relaxing, leaving behind the hustle and bustle of the city to spend quality time with my lovely wife @maiaestiantyreal," tulis Irwan dalam keterangan.

Maia pun membalas ungkapan perasaan sang suami. "Love you honey," balas Maia dalam kolom komentar.

Kemesraan keduanya pun dipuji banyak warganet. Tak sedikit warganet yang iri dengan pasangan romantis itu. "Duh so sweet banget, beruntungnya bunda @maiaestiantyreal, smg bahagia selalu bunda & daddy," tulis warganet. "Kaya hati dan kaya harta fix," balas warganet lain. "Irinyaaa," kata warganet lain. "Semakin Tua semakin bahagia bunda dan Dady," tulis warganet lainnya.