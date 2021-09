JAKARTA - Penyanyi Olivia Rodrigo sukses menyabet penghargaan Song of the Year di MTV Video Music Awards (VMAs) 2021 lewat lagu Driver's License. Dalam kesempatan itu, mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya.

"Aku ingin mengucap terima kasih kepada kalian, para fans. Ini sangat luar biasa," katanya, dikutip dari Elle, Senin (13/9/2021).

Rodrigo menilai kesuksesannya ini tak lepas dari jasa para penggemar yang mengapresiasi karyanya. Tak lupa dia berterima kasih kepada pihak yang membantunya dalam proses penggarapan album SOUR.

"Ini adalah tahun paling ajaib dalam hidupku dan semua karena kalian, jadi terima kasih banyak. Terima kasih kepada VMAs dan semua orang yang membantuku membuat SOUR," ucapnya.

Di akhir ucapannya, dia menambahkan kalimat yang menggugah. Rodrigo mendedikasikan penghargaannya ini untuk para perempuan yang tengah berusaha menulis lagu sendiri.

"Aku ingin mendedikasikan ini untuk semua gadis yang menulis lagu di lantai kamar mereka," ucap Rodrigo.

"Ada banyak orang yang bakal mencoba meredupkan cahayamu. Tetapi mengutarakan hati dan membagikan hati adalah hal yang paling indah di dunia," lanjutnya.

Dalam ajang penghargaan bergengsi itu, Rodrigo juga masuk dalam nominasi sejumlah kategori. Di antaranya Best Push Performance, Best Pop Video, Best Artist dan Best New Artist.

VMAs 2021 berlangsung di Barclays Center di Brooklyn New York, Amerika Serikat pada 12 September 2021 pukul 08.00 waktu setempat. Dimeriahkan deretan bintang ternama seperti Camila Cabello, Shawn Mendes, Justin Bieber, The Kid Laroi, Machine Gun Kelly, Alicia Keys, dan banyak lagi.