LOS ANGELES - Lagu-lagu Hollywood kesulitan melangkahi BTS dan Olivia Rodrigo di puncak Billboard Hot 100. Selama 8 minggu terakhir, dua nama itu lah penguasa tangga lagu tertinggi Amerika Serikat tersebut.

Butter milik BTS masih memuncaki Billboard Hot 100 di edisi 17 Juli 2021. Ini menjadi pekan ke-7 secara berturut-turut bagi Jungkook cs merajai tangga lagu ini sejak perilisan Butter.

Sementara bagi Olivia Rodrigo, ia setia menjadi runner up lewat Good 4 U selama 7 pekan terus menerus. Setelah 8 minggu di Billboard Hot 100, Good 4 U hanya merasakan manisnya duduk di peringkat 1 dan 2.

Berikut daftar 10 besar Billboard Hot 100 seperti edisi 10 Juli 2021:

1. BTS - Butter

2. Olivia Rodrigo - Good 4 U

3. Dua Lipa feat DaBaby - Levitating

4. Doja Cat feat SZA - Kiss Me More

5. Lil Nas X - Montero (Call Me by Your Name)

6. Ed Sheeran - Bad Habits

7. Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson Paak) - Leave the Door Open

8. Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon - Peaches

9. The Weekn & Ariana Grande - Save Your Tears

10. Olivia Rodrigo - Deja Vu

