HOME CELEBRITY MUSIK

Daftar Pemenang MTV Video Music Awards 2024, Taylor Swift Bawa Pulang 7 Piala

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |12:05 WIB
Daftar Pemenang MTV Video Music Awards 2024, Taylor Swift Bawa Pulang 7 Piala
Daftar Pemenang MTV Video Music Awards 2024, Taylor Swift Bawa Pulang 7 Piala (Foto: instagram/taylorswift)
NEW YORK - MTV Video Music Awards 2024 ke-41 sukses diselenggarakan di UBS Arena, New York, pada Rabu, 11 September 2024. Di ajang tersebut, Taylor Swift berhasil membawa pulang sedikitnya tujuh Piala MTV VMA 2024 dari 12 nominasi.

Dari banyaknya penghargaan yang didapat, Swift mencapai rekor 30 moon people. Itu lima lebih banyak dari Beyonce, yang memasuki acara tahun ini memegang rekor sebelumnya dengan 25 kemenangan artis solo.

Seolah itu belum cukup, Swift juga menjadi artis pertama dalam sejarah VMA yang memenangkan video tahun ini sebanyak lima kali.

Taylor Swift
Taylor Swift


Berikut daftar lengkap pemenang MTV VMA 2024, seperti dilansir dari Entertainment Weekly, Kamis (12/9/2024).


1. Video of the Year: Taylor Swift feat. Post Malone - Fortnight

2. Artist of the Year: Taylor Swift

3. Song of the Year: Sabrina Carpenter - Espresso

4. Best New Artist: Chappell Roan

5. Best Collaboration: Taylor Swift Featuring Post Malone - Fortnight

6. Best Pop: Taylor Swift

7. Best Hip-Hop: Eminem - Houdini

8. Best R&B: SZA - Snooze

9. Best Alternative: Benson Boone - Beautiful Things

10. Best Rock: Lenny Kravitz - Human

11. Best Latin: Anitta - Mil Veces

12. Best Afrobeats: Tyla - Water

13. Best K-Pop: Lisa - Rockstar

14. Video for Good: Billie Eilish - What Was I Made For?

15. Best Direction: Taylor Swift feat. Post Malone - Fortnight

16. Best Cinematography: Ariana Grande - We Can't Be Friends (Wait for Your Love)

 

