LOS ANGELES - MTV Music Video Awards akan diselenggarakan pada hari Minggu 30 Agustus 2020 di berbagai lokasi di New York secara virtual yang dihadiri bintang terkenal. Salah satu artis, Keke Palmer akan menjadi presenter di MTV MVA 2020. Tidak hanya itu, MTV MVA juga telah mengumumkan sederet nama para presenter dan juga performer yang akan memeriahkan acara ajang penghargaan musik tersebut.

Akan ada banyak 'momen pertama' dalam MTV MVA nanti, salah satunya penampilan TV pertama BTS untuk single baru mereka yang berjudul 'Dynamite'. Selain itu, Lady Gaga dan Ariana Grande akan duet live pertama kali untuk lagu terbaru mereka, Rain on Me, yang juga memborong 7 nominasi untuk lagu tersebut.

MTV MVA tahun ini juga menjadi comeback untuk The Black Eyed Peas setelah 17 tahun yang lalu tampil terakhir di pre-show VMA, dan akan pertama kali menampilkan lagu Vida Loca, dari album kedelapan mereka. Selain itu, DaBaby akan tampil pertama kali di VMA, yang di mana ia juga dinominasikan untuk kategori artis utama tahun ini dan 2 kategori lagi untuk BOP - Best Hip-Hop dan Best Choreography.

Berikut deretan nama para presenter dan juga artis performer yang akan hadir di MTV VMA 2020, berikut daftarnya:

1. Presenter:

Anthony Ramos

Bebe Rexha

Bella Hadid

Drew Barrymore

Jaden Smith

Joey King

Kelly Clarkson

Machine Gun Kelly

Madison Beer

Nicole Richie

Sofia Carson

Travis Barker

2. Pre-Show Performers:

Chloe x Halle

Jack Harlow

Lewis Capaldi

Machine Gun Kelly featuring Travis Barker and blackbear

Tate McRae

3. Performers:

Ariana Grande and Lady Gaga

Black Eyed Peas

BTS

CNCO

DaBaby

Doja Cat

Maluma

Miley Cyrus

The Weeknd

