SEOUL- Kabar gembira datang dari para penggemar Lisa BLACKPINK. Pasalnya dia baru saja memulai debut solonya pada hari ini, Jumat (10/9/2021).

Lisa BLACKPINK merilis video musik dan album single debut solonya, LALISA pukul 13.00 KST atau 11.00 WIB. Album baru sang idol tersebut ternyata memiliki banyak fakta-fakta menarik. Apa saja? Berikut ulasannya untuk Anda seperti dirangkum Okezone:

BACA JUGA:

- Kim Hanbin Divonis 4 Tahun Masa Percobaan atas Kasus Narkoba

- Perceraian Aldi Bragi dan Ririn Dwi Ariyanti Disebut Karma, Ini Tanggapan Ikke Nurjanah

1. Pre-Order 700.000 Kopi Sebelum Rilis

Belum dirilis, album baru Lisa BLACKPINK ternyata sudah menorehkan rekor. Pasalnya, stok pre-order album LALISA mencapai 700.000 kopi, pada 30 Agustus silam.

Angka tersebut dicapai oleh perempuan asal Thailand itu hanya dalam 4 hari setelah YG Entertainment membuka pre-order penjualan album tersebut, pada 26 Agustus silam.

Pemesanan album tersebut, menurut Soompi, tak hanya datang dari Korea Selatan, tapi juga berbagai kawasan dari seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, China, Jepang, Eropa, dan negara-negara Asia Tenggara.

2. Tampil di The Tonight Show

Tak hanya itu, menandai debut solonya, Lisa BLACKPINK juga akan membawakan single solo debutnya dalam The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, pada 10 September 2021.

Lisa sebelumnya juga pernah tampil dalam The Tonight Show Starring Jimmy Fallon bersama grupnya, BLACKPINK. Kemudian, Rose juga sempat memperkenalkan lagu barunya, On the Ground dalam acara tersebut.

3. Video Musik Ditonton 1 Juta Kali dalamnya 1 Jam Perilisan

Terakhir, video musik LALISA ditonton lebih dari 10 juta kali sekitar 1 jam setelah dirilis. Video tersebut juga menuai banyak pujian dari para penggemar.