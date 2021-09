SEOUL - Aktris Kim Yoo Jung mengonfirmasi keterlibatannya dalam film original Netflix, 20th Century Girl. Dengan begitu, dia akan beradu akting dengan Park Jung Woo, Byun Woo Seok, dan Noh Yoon Seo.

Kim Yoo Jung, menurut Soompi, akan berperan sebagai Na Bo Ra, seorang gadis yang sangat setia kawan dan rela melakukan apapun untuk sahabatnya. Dia bahkan rela memata-matai Baek Hyun Jin, untuk sahabatnya.

Byun Woo Seok (Record of Youth) akan berperan sebagai Poong Woon Ho, teman sekelas Na Bo Ra di SMA dan juga rekannya di klub broadcasting. Sementara aktor Park Jung Woo (Team Bulldog: Off-duty Investigation) dipercaya menghidupkan lakon Baek Hyun Jin.

Karakter tersebut merupakan sahabat Poong Woon Ho sekaligus pria yang dimata-matai Na Bo Ra untuk sahabatnya, Yeon Doo (Noh Yoon Seo). Karakter tersebut jatuh cinta pada Baek Hyun Jin pada pandangan pertama.

Sebelum terbang ke Amerika Serikat untuk menjalani operasi jantung, Yeon Do meminta Bo Ra untuk mencari segala hal tentang Baek Hyun Jin. Kim Yoo Jung dan Noh Yoon Seo akan berperan sebagai sahabat dalam film tersebut.

Bergenre romantis, film 20th Century Girl berkisah tentang cinta pertama seorang gadis berusia 17 yang pahit sekaligus menyentuh. Setelah dewasa, dia kembali bertemu dengan cinta pertamanya tersebut.

Film tersebut akan ditukangi oleh sutradara Bang Woo Ri dan diproduseri Yong Film, yang memproduksi sederet film laris: The Call, Lucky Key, Believer, The Handmaiden, dan The Beauty Inside.

“Kami senang bisa kembali menyapa penonton melalui proyek ini. Karena ini pengalaman pertama kami menggarap film romantis, kami akan melakukan yang terbaik,” ujar Yong Film dalam keterangannya.*

