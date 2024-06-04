Kim Yoo Jung Digaet Bintangi Drama Baru Sutradara Goblin

SEOUL - Aktris Kim Yoo Jung berpotensi comeback ke layar kaca dengan membintangi drama romantis berjudul Dear X. Hal tersebut pertama kali diberitakan StarNews, pada Selasa (4/6/2024) pagi.

“Serial Dear X merupakan salah satu proyek yang tengah dipertimbangkan oleh Kim Yoo Jung,” kata Awesome Ent selaku agensi yang menaungi sang aktris seperti dikutip dari Soompi, pada Rabu (4/6/2024).

Drama tersebut merupakan proyek adaptasi webtoon berjudul serupa karya VANZIUN. Mengusung genre drama romantis, kisahnya tentang Baek Ah Jin, aktris papan atas yang meraih kesuksesan dengan memanfaatkan orang lain.

Hingga di satu momen Baek Ah Jin yang didiagnosa mengidap gangguan kepribadian antisocial itu harus menghadapi kehancuran kariernya. Series ini juga akan menampilkan kisah cinta sang aktris bersama pria yang tetap setia menemaninya di saat susah.

Jika menerima proyek ini, maka Kim Yoo Jung akan berperan sebagai Baek Ah Jin. Dia akan berkolaborasi dengan sutradara Lee Eung Bok yang pernah menggarap drama Dream High, Descendants of the Sun, dan Goblin.

Sementara skenario Dear X akan digarap oleh Choi Ja Won. Sejauh ini belum ada informasi terkait kapan drama ini akan memulai syuting dan jadwal tayangnya.*

(SIS)