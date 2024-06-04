Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Kim Yoo Jung Digaet Bintangi Drama Baru Sutradara Goblin

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |19:05 WIB
Kim Yoo Jung Digaet Bintangi Drama Baru Sutradara <i>Goblin</i>
Kim Yoo Jung digaet bintangi drama romantis karya sutradara Goblin. (Foto: Marie Claire)
A
A
A

SEOUL - Aktris Kim Yoo Jung berpotensi comeback ke layar kaca dengan membintangi drama romantis berjudul Dear X. Hal tersebut pertama kali diberitakan StarNews, pada Selasa (4/6/2024) pagi.

“Serial Dear X merupakan salah satu proyek yang tengah dipertimbangkan oleh Kim Yoo Jung,” kata Awesome Ent selaku agensi yang menaungi sang aktris seperti dikutip dari Soompi, pada Rabu (4/6/2024).

Drama tersebut merupakan proyek adaptasi webtoon berjudul serupa karya VANZIUN. Mengusung genre drama romantis, kisahnya tentang Baek Ah Jin, aktris papan atas yang meraih kesuksesan dengan memanfaatkan orang lain.

Hingga di satu momen Baek Ah Jin yang didiagnosa mengidap gangguan kepribadian antisocial itu harus menghadapi kehancuran kariernya. Series ini juga akan menampilkan kisah cinta sang aktris bersama pria yang tetap setia menemaninya di saat susah.

Kim Yoo Jung digaet bintangi drama romantis baru karya sutradara Goblin, Lee Eung Bok. (Foto: Singles)

Jika menerima proyek ini, maka Kim Yoo Jung akan berperan sebagai Baek Ah Jin. Dia akan berkolaborasi dengan sutradara Lee Eung Bok yang pernah menggarap drama Dream High, Descendants of the Sun, dan Goblin.

Sementara skenario Dear X akan digarap oleh Choi Ja Won. Sejauh ini belum ada informasi terkait kapan drama ini akan memulai syuting dan jadwal tayangnya.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/33/3180432/kim_yoo_jung-z2T9_large.jpg
Kim Yoo Jung Tanggapi Gosip Pacaran dengan Kim Do Hoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/33/3171353/kim_yoo_jung_kim_do_hoon-2KOI_large.jpg
Kim Yoo Jung dan Kim Do Hoon Bantah Pacaran usai Terciduk Liburan Bareng ke Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158957/jinyoung_got7_dan_kim_yoo_jung-mlzc_large.jpg
Jinyoung GOT7 dan Kim Yoo Jung Bakal Adu Akting dalam Drama 100 Days of Lies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/15/33/2970918/kim-yoo-jung-donasikan-rp1-17-miliar-untuk-anak-penderita-kanker-PmKGvVo2vt.jpg
Kim Yoo Jung Donasikan Rp1,17 Miliar untuk Anak Penderita Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/01/33/2479938/kim-yoo-jung-donasikan-rp361-juta-untuk-anak-korban-kekerasan-1qu0yAcMIR.jpg
Kim Yoo Jung Donasikan Rp361 Juta untuk Anak Korban Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/01/206/2464532/kim-yoo-jung-kenang-cinta-pertama-dalam-film-20th-century-girl-rmbs1tD5jm.jpg
Kim Yoo Jung Kenang Cinta Pertama dalam Film 20th Century Girl
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement