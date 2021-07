SEOUL - Aktor Ji Chang Wook tengah mempertimbangkan proyek comeback-nya ke layar kaca. Dia kabarnya digaet untuk berperan sebagai bintang utama dalam drama Tell Me Your Wish.

Kabar itu kemudian dikonfirmasi oleh agensinya, Glorious Entertainment. “Ji Chang Wook mendapat tawaran untuk membintangi Tell Me Your Wish. Saat ini dia tengah mempertimbangkan tawaran itu,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, Kamis (8/7/2021).

Drama Tell Me Your Wish berkisah tentang orang-orang yang mempersiapkan kematian mereka. Ji Chang Wook dipercaya untuk menghidupkan peran Yoon Gye Re, seorang pria yang melarikan diri dari kematian.

Dia digambarkan sebagai pria yang tak punya keinginan ataupun tujuan hidup. Setiap kali keinginan hidupnya naik, maka dia akan menyakiti diri sendiri dengan menambahkan tato pada tubuhnya. Melalui drama ini, Ji Chang Wook akan menampilkan sisi berbeda dirinya sebagai seorang ‘pesakitan’.

Penayangan Tell Me Your Wish saat ini masih dalam tahap diskusi. Jika proses casting berjalan mulus maka syuting akan dimulai pada semester II-2021.

Sementara itu, Ji Chang Wook juga membintangi serial original Netflix, The Sound of Magic bersama Hwang In Yeop dan aktris Choi Sung Eun. Dia berperan sebagai Lee Eul, seorang penyihir yang hidup di sebuah taman bermain yang terbengkalai.*

