JAKARTA – MNC Play menghadirkan PLAYBOX, Android TV Box yang bisa mengubah televisi biasa menjadi smart TV. Sebagai all in one Android TV Box, PLAYBOX menawarkan hiburan tanpa batas kepada pengguna.

Dengan fasilitas ini, Anda dapat menikmati 10.000 jam tayang video on demand (VOD), serta ratusan channel TV lokal, internasional, dan premium. PLAYBOX juga dilengkapi fitur canggih yang telah dilengkapi sertifikasi Google.

“Sejak awal, kami mendesain PLAYBOX untuk keluarga yang butuh hiburan lengkap tanpa batas. Tak berhenti sampai di situ, kami juga memberikan bonus tambahan yang sangat menarik untuk pelanggan PLAYBOX,” ungkap Clarissa Tanoesoedibjo, Director of OTT Product & Marketing MVN.

Salah satu bonus yang akan didapatkan oleh pelanggan adalah Paket SUPER PACK senilai Rp300.000 selama 3 bulan pertama. Dengan bonus tersebut, pelanggan dapat menikmati 61 channel premium, termasuk HBO HD, Nickelodeon, hingga Bloomberg.

Kemudian ada 24 channel TV Nasional serta 20 channel TV Internasional. Selanjutnya, PLAYBOX juga memberikan bonus berupa gratis TV Anywhere. Bonus ini bisa dinikmati pelanggan kapan pun dan di mana pun.

Cara mendapatkannya, cukup dengan mengaktifkan fitur Connect ID di aplikasi Vision+ yang dapat diunduh secara gratis di Play Store atau App Store. Pelanggan dapat mengakses premium Vision+ yang terdiri dari video on demand (VOD) 10.000 jam tayang, ratusan channel lokal, internasional dan premium serta Original Series Vision+.

TV Anywhere PLAYBOX ini dapat diakses di tiga gadget sekaligus tanpa biaya tambahan! PLAYBOX by MNC Play dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, sebesar Rp949.000 dan dapat dicicil Rp80 ribu-an hingga 12 bulan.

Harga tersebut sudah termasuk kelengkapan set Top Box (STB) dan Paket SUPER PACK senilai Rp300.000 selama 3 bulan. Temukan sekarang PLAYBOX by MNC Play di berbagai marketplace seperti Tokopedia, Blibli, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Atau bisa juga kunjungi https://lynk.id/playboxid untuk mempermudah pencarian.

Untuk mendapatkan informasi terkini mengenai PLAYBOX ikuti akun media sosial resmi di @mncplayboxid (Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok dan Twitter). Atau, Anda bisa mengakses chat via Whatsapp 0899-1500-686.*

