ALIF Rizky merupakan penyanyi Indonesia yang berasal dari Tegal, ia merupakan finalis dari ajang perlombaan Rising Star Indonesia. Selain di bidang musik, pria yang akrab disapa Paijo ini juga ikut membintangi sinetron televisi.

Alif Rizky atau Paijo aktif mengunggah konten di YouTube channel miliknya. Ia membuat konten nyanyi bahasa Jawa, vlog, dan hiburan lainnya. Alif juga suka membuat karya lagu yangs sering viral di TikTok seperti lagu “Harta dan Tahta Jelek Gak Papa” oleh Paijo & Derix Mail. Aslinya, lagu ini merupakan lagu asal Rusia berjudul Ратата (Gratata) yang dinyanyikan oleh Konfuz.

Kali ini Alif kembali dengan karya terbarunya yaitu cover lagu “Here’s Your Perfect” dan juga “Cheating on You”. Alif menyanyikan lagu “Here’s Your Perfect” yang dipopulerkan oleh Jamie Miller dalam Bahasa Jawa. Selanjutnya ia menyanyikan lagu “Cheating on You” yang dipopulerkan oleh Charlie Puth dalam Bahasa Indonesia.

Kedua cover tersebut pun viral di media sosial TikTok hingga mencapai lebih dari ratusan penonton. Penggemar pun kagum dengan ide dan kreativitas Alif.

“Terdepan pokoknya lagunya, sukses buat Ka Alif” tulis salah satu komentar.

Yuk saksikan cover lengkapnya hanya di YouTube channel Alif Rizky!

https://www.youtube.com/watch?v=9GeWuBhwHe8

