JAKARTA - Luna Maya tengah berbahagia di ulang tahunnya yang ke-38 hari ini, Kamis (26/8/2021). Sang sahabat, Sigi Wimala turut memperingati momen spesial tersebut.

Sigi membagikan potret cantik Luna serta video singkat saat sang aktris saat tertidur dan mendengkur di mobil dengan mengenakan kacamata hitam. Bersama dengan unggahan itu, Sigi menuliskan ucapan manis.

"Happy birthday @lunamaya, the strongest and bravest woman I know. We love you! (Selamat ulang tahun Luna Maya, perempuan paling kuat dan berani yang aku kenal. Kami mencintaimu)" tulisnya.

Unggahan itu menuai komentar netizen, termasuk Luna Maya. Mantan kekasih Ariel NOAH ini ikut terhibur dengan unggahan video yang menampilkan dirinya terlelap.

"Hahaha Sigi foto kedua best ya. @sigiwimala love you girl long time," balas Luna.

Selain salah fokus dengan video Luna Maya mendengkur, netizen lainnya ikut mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang aktris dan mendoakannya.

"Hahaha epic. Happy birthday queen," komentar netizen.

"Happy birthday Mbak Luna Maya. Barakallah," doa netizen.

"Ngoroknya orang cantik. Selamat ultah Luna, bahagia, sehat, dan selalu dalam kemurahan Tuhan," komentar netizen lainnya.

