JAKARTA – Setelah berbulan-bulan dinanti, Spider-Man: No Way Home akhirnya merilis teaser resmi. Kini, setelah menghadirkan teaser, Marvel akhirnya merilis sinopsis resmi film ini.

Sebelum akhirnya merilis teaser perdana Spider-Man: No Way Home, Sony dan Marvel Studios benar-benar diam seribu bahasa dan menolak membahas detail dari plot yang ada. Para fans pun harus mencari tahu sendiri cerita seperti apa yang akan dituturkan oleh Jon Watts melalui foto-foto mainan dan juga foto lokasi syuting yang bocor. Namun, akhirnya penantian dan spekulasi tersebut bisa sebagian terbayar dan terjawab lewat teaser yang dirilis resmi tanggal 24 Agustus kemarin.

Baca Juga:

Trailer Spider-Man: No Way Home Dirilis, Sandman hingga Doctor Octopus Trending

Intip Penampilan Doctor Strange di Lokasi Syuting Spider-Man: No Way Home





Dilansir dari ScreenRant, film Spider-Man: No Way Home akan menyorot kesulitan yang Peter Parker alami setelah identitasnya di balik topeng manusia laba-laba terungkap oleh Mysterio di film Spider-Man: Far From Home. Sinopsis film ini berbunyi;

“Untuk pertama kalinya dalam sejarah film Spider-Man, identitas pahlawan sehari-hari kita terungkap dan membuatnya kesulitan untuk memisahkan kehidupan normalnya sebagai remaja dari kehidupan membasmi kejahatan,” tulis Sony. “Ketika Ia meminta bantuan Doctor Strange, keadaan menjadi semakin runyam; membuatnya harus mencari tahu arti dari menjadi seorang Spider-Man.”

Salah satu bagian paling menarik dari sinopsis tersebut adalah kalimat yang paling terakhir. Sepanjang karir Spider-Man di Marvel Cinematic Universe, sang manusia laba-laba seringkali dikritik penonton karena Ia dianggap terlalu bergantung pada Tony Stark alias Iron Man sebagai sosok ayah yang tak pernah Ia miliki.

Kini Tony telah tiada, film No Way Home bisa menjadi kesempatan bagi Peter untuk mengambil jalannya sendiri yang tak lagi berada di bayang-bayang Iron Man. Tak hanya itu, dengan rumor kemunculan para Spider-Man lain dari franchise terdahulu, Tobey Maguire dan Andrew Garfield, bisa jadi Peter versi Tom Holland akan mempelajari arti menjadi Spider-Man dari Peter Parker semesta lain.

Akan dibintangi Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, dan Alfred Molina, Spider-Man: No Way Home direncanakan tayang 17 Desember 2021 mendatang.

(aln)