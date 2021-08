SINOPSIS My Stupid Boss menggambarkan kisah hidup seorang karyawan yang punya bos menyebalkan. My Stupid Boss merupakan sebuah film bergenre komedi yang diadaptasi dari novel karya [email protected]

Disutradarai oleh Upi Avianto, My Stupid Boss berhasil mendapatkan nominasi dalam 6 kategori dalam Festival Film Indonesia 2016.

Sinopsis My Stupid Boss. (Foto: Instagram)

Baca Juga: Ketika Wulan Guritno Dicolok, Ekspresinya Bikin Kaget

Menjalani pengambilan gambar di dua negara, yakni Indonesia dan Malaysia, My Stupid Boss berkisah tentang seorang Bos menyebalkan, jahil, pelit, dan memiliki kelakuan ajaib saat yang memimpin sebuah perusahaan di Kuala Lumpur.

Kisahnya bermula saat Diana (Bunga Citra Lestari) ikut suaminya Dika (Alex Abbad) pindah ke Kuala Lumpur. Bosan dengan rutinitas di kediamannya, selama 3 bulan belakangan, Diana memilih untuk mencari pekerjaan. Dika yang kebetulan merupakan teman kuliah dari Bossman (Reza Rahadian) sewaktu di Amerika, langsung merekomendasikan Diana agar bisa bekerja di perusahaan miliknya. Sempat mengira bahwa dirinya akan nyaman bekerja dengan orang Indonesia, Diana justru jengkel dengan tingkah laku Bossman. Bukan hanya Diana yang merasa kesal dengan tingkah laku Bossman yang memiliki perut buncit dengan kepala hampir botak. Hampir seluruh karyawan di perusahaan tersebut kesal dengan tingkah laku Bossman yang kerap bersikap semena-mena. Hingga tiba saatnya Bossman mengajak beberapa karyawannya untuk melakukan perjalanan dalam rangka pekerjaan. Disanalah Diana dan para pegawai Bossman memiliki niat untuk mengerjai sang bos. Akan tetapi sebuah insiden terjadi. Diana bahkan dituding melakukan penggelapan uang perusahaan oleh Bossman. Kesal dan sakit hati dengan hal itu, Diana akhirnya memilih untuk mundur dari pekerjaannya sebagai kepala staff administrasi di kantor. Kendati demikian, Bossman yang merasa bersalah lantaran telah menuding Diana tanpa sebab, akhirnya mencari cara agar istri dari temannya itu mau memaafkannya serta kembali lagi bekerja di perusahaan. Berhasilkah Bossman mengajak Diana untuk kembali ke perusahaan yang ia pimpin? Dan apa saja kejahilan yang dilakukan Bossman hingga membuat karyawan menjadi kesal? Saksikan selengkapnya dalam film My Stupid Boss.