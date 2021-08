JAKARTA - Di episode 6 What’s Wrong With Secretary Kim?, Mi Soo tidak sengaja menemukan file yang berisi kumpulan kertas lamaran kerja yang melamar menjadi sekretaris Young Joon sembilan tahun yang lalu. Setelah Mi So membandingkannya, ia menyadari bahwa dibandingkan dengan yang lain, dirinya sangat tidak memenuhi syarat. Mi So pun menanyakan itu kepada yang Young Joon dan mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan.

Penasaran seperti apa kelanjutannya?

Mi So kembali menegaskan pertanyaanya, karena sang bos terlihat hanya main-main dengan jawabannya itu. “Apa sebelum mewawancarai ku, Pak Lee mengenal aku di masa lalu?” Tanya Mi So yang membuat Young Joon spontan menghela nafasnya. “Tidak. Aku tidak tahu.” Jawab Young Joon. Kemudian Mi So yang masih kekeh ini mengakui bahwa dia selalu penasaran mengapa dia dipekerjakan. MI So ingin mendengar alasan yang lebih khusus.

Akhirnya Young Joon melihat raut wajah Mi So. “Aku memilihmu, benar karena kau tak kompeten. Aku harus ke luar negeri pada saat itu. Akan ada banyak masa sulit yang sekretarisku alami nanti. Aku memilih mu, karena kau bisa di bina perusahan dan akan merasa berterima kasih karena itu. Aku tadinya berharap kau tidak akan meninggalkan perusahan dan terus bersama ku karena aku memilihmu.” Jelas Young Joon yang pada akhirnya hanya menyakiti perasaan Mi So.

Mi So tentu kecewa karena dia tidak mendapatkan 'alasan khusus' yang ia inginkan. Namun ucapan Young Joon terdengar realistis dan Mi So menerima itu.

