CINTA lokasi atau cinta kantor, memang suatu hal yang lumrah. Tapi biasanya, percintaan itu terjadi antara artis-dan-artis, atau karyawan-dan-karyawan.

Namun apa yang terjadi jika seorang bos tergila-gila dengan sekretarisnya yang justru menyukai “orang biasa”. Bagaimana ya serunya perjuangan si bos untuk mengungkapkan perasaan namun yang sesuai dengan tipe sang pujaan hati? Tidak perlu dibayangkan, nonton saja drama Korea ‘What’s Wrong With Secretary Kim?’ di RCTI+

Di episode ini 5 ini, penonton akan menemukan banyak hal tak terduga. Salah satunya adalah tamu misterius yang meminta Mi So menunggu di lobby. Sebenarnya tamu itu tidak akan menjadi ‘misterius’ jika sekretaris pengganti Mi So ini tidak lupa menanyakan nama orang itu. Dengan ragu-ragu, Mi So turun kebawah untuk menemuinya.

Sesampainya di lobby, Mi So seperti bertemu dengan seseorang yang pernah ia temui sebelumnya, dan ternyata orang tersebut adalah penulis novel terkenal yang berencana ia undang untuk acara pembukaan pameran seni yang perusahaan itu sedang persiapkan. Yang bikin mengejutkan, bukan untuk Mi So, namun untuk penonton, ternyata penulis novel terkenal itu adalah Sung Yeon, kakak dari bos-nya.

Mereka memiliki hubungan tidak baik, dan Mi So tidak mengetahui itu. Setelah berbincang ringan, Sung Yeon mengatakan akan segera memberikan jawaban atas proposal yang Mi So kirim untuknya, namun tidak sekarang.

Sementara wakil pimpinan Lee, kini sedang menyibukan diri bukan dengan pekerjaanya. Ia bertanya pada banyak karyawannya mengenai tempat restoran yang popular di kalangan “orang bisa” karena Young Joon teringat ucapan Mi So beberapa waktu yang lalu.

Mi So bilang, ia tidak bisa menyukai Bos-nya itu, karena dirinya ingin bersama “orang biasa”. Namun sialnya, pertanyaan sesederhana.

“Apa kau tahu rekomendasi restoran romantis yang popular di kalangan orang biasa?” dari mulai resepsionis sampai Pak Jung sekalipun, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki jawaban sesuai dengan imajinasi Young Joon.

Karena mulai putus asa, Young Joon memutuskan kembali ke ruang kerjanya lalu mencari sendiri di internet. Dengan kata kunci “rekomendasi restoran romantis untuk mengungkapkan perasaan” hasil yang terlihat di depan matanya, langsung membuat Young Joon tersenyum puas. “Perfect!” Serunya dengan riang.

Wah, akankah rencana wakil pimpinan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang ia imajinasikan? Nonton selengkapnya What’s Wrong With Secretary Kim? di RCTI+ Satu Aplikasi, Semua Hiburan.

#DrakorGratis

#DrakorNoRibet

#GratisNoRibet

#DrakorRCTIPlus

#WhatsWrongWithSecretaryKim

#ParkSeoJoon

#SatuAplikasiSemuaHiburan

#RCTIPlus

Baca Juga: Ariel Tatum Yoga Pakai Bra Hitam, Netizen: Auranya Beda

(dwk)