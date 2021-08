SEOUL - Drama baru KBS 2TV, Police University, berhasil memperbaiki rekor ratingnya pada 16 Agustus silam. Drama arahan Yoo Kwan Mo itu sekaligus mempertahankan posisinya sebagai penguasa rating drama untuk slot tayang Senin dan Selasa.

Merujuk data Nielsen Korea seperti dikutip dari Soompi, Selasa (17/8/2021), episode 3 drama itu membukukan rating 6,8 persen. Angka itu naik 0,3 persen dibandingkan rating episode 2 yang tayang pekan lalu, sebesar 6,5 persen.

Sejauh ini, rating tersebut menjadi capaian tertinggi Police University sejak debut pada 9 Agustus 2021. Drama yang dibintangi Cha Tae Hyun, Jung Jinyoung, dan Krystal Jung itu berkisah tentang kehidupan kampus Universitas Kepolisian Nasional.

Yoo Dong Man (Cha Tae Hyun) yang memiliki pengalaman 2 dekade sebagai detektif kriminal dan kejahatan cyber berkolaborasi dengan mahasiswa baru sekaligus mantan hacker, Kang Seon Ho (Jung Jinyoung) dan siswa tahun pertama Oh Kang Hee.

Drama Police University juga menampilkan konflik dan harmoni antara profesor dan mahasiswanya. Serial ini juga dibintangi oleh Hong Soo Hyun, Lee Jong Hyuk, Seo Ye Hwa, Kang Shin Il, dan Shin Seung Hwan.

Di lain pihak, drama You Are My Spring yang ditayangkan tvN justru mencatatkan rating terendah sepanjang penayangan. Drama yang dibintangi Kim Dong Wook dan Seo Hyun Jin itu hanya meraih rating 1,86 persen.*

