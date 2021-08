JAKARTA – Home Alone, properti 20th Century Fox, merupakan salah satu franchise yang berhasil diakuisisi Disney ketika membeli Fox. Melihat potensi nostalgia yang dimiliki franchise ini, Disney pun me-reboot franchise Home Alone dengan film Home Sweet Home Alone.

Dilansir dari CBR, Sabtu (14/8/2021), Home Sweet Home Alone direncanakan tayang bulan November ini dalam rangka menyambut liburan Natal, latar waktu yang sangat lekat dengan film-film Home Alone. Film ini pun akan dibintangi beberapa aktor yang diumumkan melalui akun Twitter resmi Disney+.

“Tiga bulan menuju #HomeSweetHomeAlone. Film original yang akan tayang mulai 12 November di Disney+ dan dibintangi Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki, dan Chris Parnell.”

Reboot Home Alone pertama kali diumumkan pada Agustus 2019, beberapa bulan sebelum Disney+ secara resmi diluncurkan. Namun, kabar tersebut tak disambut dengan hangat dan malah memancing reaksi negatif para fans yang takut Disney akan ‘menistakan’ franchise liburan ini.

Sutradara dua film pertama Home Alone, Chris Columbus, bahkan berkata “apa gunanya? Aku adalah salah satu orang yang percaya bahwa film sepanjang masa seperti Home Alone tak perlu di-remake,” protesnya.

“Kalian tak akan berhasil menangkap petir di dalam botol untuk kedua kalinya. Tak akan sukses. Jadi, buat apa? ... Buatlah hal baru; meski gagal pun setidaknya karya tersebut bukan hasil meniru milik orang lain.”

Home Sweet Home Alone akan dibintangi Archie Yates sebagai Max Mercer, anak usil yang ditinggal keluarganya ke Jepang untuk liburan. Konflik cerita ini terjadi ketika pasangan suami-istri berusaha mencuri warisan keluarga Max dan membuatnya harus melindungi rumahnya dengan berbagai jebakan.

Home Sweet Home Alone, disutradarai Dan Mazer, akan tayang di layanan streaming Disney+ tanggal 12 November 2021.

