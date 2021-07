JAKARTA – Disney sedang dalam sebuah misi untuk membagikan cerita lokal dari seluruh dunia lewat animasinya. Setelah Coco (2017) yang sukses membawa cerita rakyat Meksiko dan Raya and the Last Dragon (2021) yang berhasil membawa budaya Asia Tenggara, kini Disney akan membawa budaya Kolombia melalui film animasi Encanto.

Dilansir dari The Verge, Jumat (9/7/2021), Encanto akan menceritakan sebuah keluarga yang tinggal di desa fiktif penuh magis di Kolombia. Keluarga Madrigal adalah keluarga yang setiap anggotanya memiliki kemampuan unik; kekuatan super, kemampuan berubah bentuk, dan lain-lain.

Tak hanya anggota keluarga saja, bahkan rumah mereka memiliki kekuatannya sendiri: rumah itu bisa bergerak dan bergoyang mengikuti irama musik kehidupan sehari-hari.

Namun, ada satu anggota yang lain daripada yang lain: Mirabel. Ia adalah satu-satunya orang tanpa kemampuan khusus. Meski iri dengan para saudaranya, Ia harus menjadi satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka ketika ada ancaman yang mendatangi para pemilik kemampuan unik.

Film ini akan menjadi sebuah animasi drama-komedi musikal dengan lagu-lagu yang digarap oleh Lin-Manuel Miranda, aktor drama musikal Hamilton yang juga pernah menggarap musik film Disney beberapa tahun yang lalu, Moana.

Encanto akan dibintangi Stephanie Beatriz dan diramaikan oleh Maria Cecilia Botero, Wilmer Valderrama, Adassa, Diane Guerrero, dan masih banyak lagi. Disutradarai oleh Byron Howard dan Jared Bush, Encanto akan jadi film bioskop pertama Disney yang tak dirilis bersamaan lewat Disney+ ketika tayang 24 November 2021.

