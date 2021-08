JAKARTA - Sara Fajira kini menekuni dunia akting setelah sukses menjadi penyanyi top Indonesia. Beberapa judul film telah ia bintangi.

Setelah debut di film horor, kini Sara Fajira kembali membintangi film berjudul Balada Sepasang Kekasih Gila. Dalam film ini, Sara Fajira beradu akting dengan Denny Sumargo.

Beradu akting dengan pria yang akrab disapa Densu ini, Sara mengaku beruntung. Sebab dirinya sebagai junior banyak mendapatkan pelajaran dari Denny Sumargo.

Baca Juga:

Sara Fajira Hadirkan Single Berstandar Dolby Atmos

Sara Fajira Ditempeli Hantu Sampai Tidak Bisa Lihat Laut





"Alhamdulillah, ini salah satu keberuntungan aku dapat lawan main yang humble, super fun dan friendly, bang Denny. Jadi, karena friendly-nya bang Denny ini ga ada canggung selama kerjasama. Baik diluar set dan didalam set juga, saling sharing pengalaman masing-masing dan sharing banyak hal. Dari situlah chemistry kita jadi terbentuk tanpa disadari. menurut aku bang Denny ini smart banget dan tau cara handle everything so well," ujar Sara Fajira.

Sementara itu, Densu ini menyatakan kalau dirinya sangat menikmati saat mengerjakan film Balada Sepasang Kekasih Gila ini.

"Secara cerita, film ini sangat menarik sekali. Penggarapannya juga oke. Secara akting, menurut saya ini adalah performance saya yang saya sangat menikmati ketika memerankannya, atau mungkin saya cocok menjadi orang gila," ujar Densu.

Balada Sepasang Kekasih Gila yang disutradarai oleh Anggy Umbara tayang bulan ini di Klik Film. Selain itu ada pula film Pesan Di Balik Awan yang disutradarai oleh Sunu, dan Marriage yang disutradarai oleh Danial Rifki.

Refal Hady dan Hanggini bermain di film Pesan Di Balik Awan, kemudian Ge Pamungkas dan Anastasia Herzigova untuk film Marriage. Ketiga film tersebut tayang serentak pada 20 Agustus 2021.

(aln)