KEMENTERIAN Agama (Kemenag) memastikan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah atau 1 Muharram jatuh pada 10 Agustus 2021. Namun, karena menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah untuk menekan jumlah paparan Covid-19, pemerintah menggeser hari libur Tahun Baru Islam 1443 Hijiriah menjadi Rabu, 11 Agustus 2021.

Untuk menemani pengguna mengisi waktunya di saat hari libur Rabu, 11 Agustus 2021, Vision+ menghadirkan rekomendasi tayangan dari beragam judul dan juga genre.

Rekomendasi yang pertama dari original series Vision+ yang berjudul Kepengen Hijrah yang disutradari oleh Adink Liwutang. Diperankan oleh Rexy Rizky, Rendy Kjaernett dan Jasmine Elfira. Kepengen Hijrah menceritakan tentang kisah hidup tiga orang berbeda yang ingin berubah menjadi sosok yang lebih baik. Serial ini mengandung pesan moral yang kuat dan membuat terhanyut bagi siapapun yang menonton.

Selain itu, Vision+ menyajikan konten berupa FTV religi yang populer berjudul Tukang Bubur Naik Haji. Menjadi FTV yang banyak digemari karena jalan ceritanya yang berbeda dari sinetron lainnya, menceritakan kejadian seperti yang layaknya terjadi di kehidupan nyata. Ditambah lagi para pemeran utamanya adalah artis–artis senior di Indonesia sebut saja Mat Solar, Uci Bing Slamet, Nani Wijaya, Citra Kirana, Andi Arsyil Rahman, dan Latief Sitepu.

Ditampilkan dengan format video on demand, Tukang Bubur Naik Haji menceritakan tentang seorang tukang bubur gerobak, yang bermimpi ingin menuntaskan rukun Islam ke-6 yaitu ibadah haji.

“Vision+ adalah platform yang memiliki segudang tayangan berkualitas. Selain koleksi video on demand sebanyak lebih dari 10.000 jam tayang, pengguna juga dapat menikmati live streaming dari channel-channel lokal, Internasional dan premium. Waktu libur Anda pun akan menjadi lebih asyik dengan pilihan konten lengkap dari Vision+ ini,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+.

Rekomendasi selanjutnya dari dari channel internasional KIX, untuk para penggemar drama Korea ada Two Cops Episode 6. Mengisahkan tentang seorang detektif kriminal yang bernama Cha Dong Tak. Ia merupakan detektif yang ditakuti oleh para penjahat. Pada episode ke enam ini, Detektif Dong-tak (Jo Jung-seok) mulai mendengar suara roh penipu Su-chang (Kim Sun-ho) yang tidak terlihat wujudnya ketika Dong Tak sedang menyetir.

Dong-tak awalnya mengira suara itu berasal dari radionya, tetapi lama kelamaan ia mencurigai sesuatu. Dong-tak pun menginjak rem mendadak dan mengira ia telah disadap.

Selanjutnya masih tayangan asal Korea yaitu The Sixth Sense Season 2 yang dapat disaksikan melalui channel tvN. Pada season kedua ini, akan diramaikan dengan member lama yakni Yoo Jae-suk, Jessi, Jeon So-min, Mi-joo Lovelyz, dan Oh Na-ra. The Sixth Sense merupakan variety show yang menghadirkan bintang-bintang Korea populer tiap minggu untuk mencoba menemukan satu fenomena yang palsu untuk memperkuat 'indra keenam' mereka. Variety show yang ditangani oleh Jung Chul-min PD ini menampilkan perpaduan keseruan permainan di luar ruangan dengan konsep misteri.

Dan untuk menemani anak-anak, di channel BOOMERANG tayangan serial animasi CGI Kanada yang dibuat oleh Matthew Fernandes, yaitu Kingdom Force. Serial ini menceritakan tentang petualangan tim superhero hewan. Dipanggil dari lima kerajaan yang berbeda, para pahlawan mengemudikan lima kendaraan penyelamat yang bergabung untuk membentuk robot raksasa. Keseruan dalam serial ini dapat mengibur anak-anak yang menontonnya.

Selain rekomendasi tayangan yang disebutkan, pengguna juga dapat menyaksikan konten-konten Vision+ lainnya mulai dari koleksi konten 10.000 jam tayang video on demand, 120 channel lokal, internasional dan premium, serta dapat juga menonton sederetan original series yang hanya bisa ditonton eksklusif Vision+. Semuanya bisa diakses apabila pengguna melakukan upgrade akun menjadi Vision+ premium yang dapat dibeli mulai dari Rp10.000 untuk berlangganan 7 hari.

Segera unduh dan akses Vision+ di Google Play Store dan App Store atau bisa juga kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai #visionplus, silakan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok). Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!

(dwk)