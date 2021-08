JAKARTA - Aktor Aldi Taher menjadi salah satu pesohor Tanah Air yang kerap menuai cibiran dalam setiap aksinya. Kondisi itu, diakui mantan suami pedangdut Dewi Perssik itu, sempat membuatnya stres.

“Bullying masalah dong. Memang enggak stres apa saya dibully terus,” ungkapnya saat ditemui awak media di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (9/8/2021).

Namun kini, dia enggan mempersoalkan hal tersebut. Pasalnya, dia sudah menemukan obat mujarab untuk keluar dari rasa stres akibat bullying yang diterimanya di media sosial. “Obat rasa stres itu hanyalah membaca Alquran,” katanya.

Aldi Taher menegaskan, tidak akan berhenti untuk berbuat sensasi di media sosial. Bahkan, dalam waktu dekat dia berencana untuk mengajak salah satu mantan pemain film biru asal Jepang untuk berkolaborasi.

Suami Salsabilih tersebut mengatakan, “Saya berencana ngajak Miyabi (Maria Ozawa) untuk collab. Saya mau ajak Miyabi untuk baca Alquran bareng. Insya Allah, terealisasi.”

Dia juga berharap agar orang-orang yang membencinya selama ini bisa terus menghujat dirinya. “I love you so much, haters. Saya enggak takut sama kalian. Lakukan apa yang kalian inginkan, tapi jangan sampai offside,” tutur Aldi Taher.*

