JAKARTA - Artis Aldi Taher turut berkomentar tentang insiden yang menimpa Dinar Candy. Lewat media sosial Instagramnya, aktor tersebut tampak seolah memberikan dukungan dan semangat kepada DJ 28 tahun itu.

“DINAR CANDY I LOVE YOU SO MUCH, TETAP SEMANGAT,” kata Aldi Taher dikutip dari keterangan video Instagramnya, Jumat (6/8/2021).

Dalam video yang diunggah pada Kamis (5/8) kemarin, Aldi Taher tampak bernyanyi dan berjoget di depan kedai mie ayam miliknya.

“Dinar Candy, kok cantik banget. Dinar Candy, tetap semangat. Jangan sedih, oh, Dinar Candy. Lebih baik kita baca Alquran,” demikian nyanyian Aldi Taher di video tersebut.

Seperti diketahui, pada Kamis (5/8), beredar kabar Dinar Candy ditangkap polisi. Penangkapan tersebut usai sang DJ yang terkenal dengan imej seksi itu, melakukan aksi memakai bikini di pinggir jalan.

Aksi tersebut merupakan bentuk protes Dinar Candy terkait kebijakan PPKM. Dia mengaku stres karena imbas dari PPKM. Akibat dari perbuatannya, sang DJ ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi.

Menjadi tersangka, Dinar dikenakan Pasal 36 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman 10 tahun penjara atau denda Rp5 miliar.

