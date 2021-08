SEOUL - Yoo Jae Suk segera melanjutkan kegiatan keartisannya, setelah menyelesaikan masa karantina. Dia harus menjalani karantina setelah seorang staf You Quiz on the Block positif terinfeksi COVID-19.

Meski hasil tes host 48 tahun itu negatif, namun dia memilih untuk menjalani karantina. “Sebagai tindakan pencegahan, dia membatalkan semua kegiatannya demi keselamatan semua kru,” ujar Antenna, agensi Yoo Jae Suk seperti dikutip dari Soompi, Rabu (4/8/2021).

Akibatnya, tak hanya You Quiz on the Block, namun seluruh variety show yang dibintangi bapak dua anak itu membatalkan syuting selama 2 minggu. Setelah menyelesaikan masa karantina, dia akan memulai kembali kegiatannya, pada 5 Agustus 2021.

“Terima kasih untuk semua orang yang mengkhawatirkan kesehatan Yoo Jae Suk dan mendukungnya. Kami juga berterima kasih atas kerja keras tim medis yang bekerja keras melawan virus ini,” tutur agensi tersebut.

Antenna menegaskan, kesehatan dan keselamatan artis dan karyawan menjadi prioritas utama mereka. Karena itu, dalam setiap kegiatannya mereka akan memastikan Yoo Jae Suk menerapkan protokol kesehatan secara ketat.*

