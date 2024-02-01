Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yoo Jae Suk Jadi Host dalam Pernikahan Lee Sang Yeob

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |13:47 WIB
Yoo Jae Suk Jadi <i>Host</i> dalam Pernikahan Lee Sang Yeob
Yoo Jae Suk jadi host dalam pernikahan Lee Sang Yeob, pada 24 Maret 2024. (FotoL KBS 2TV)
A
A
A

SEOUL - Informasi detail terkait pernikahan Lee Sang Yeob dirilis oleh agensinya pada 31 Januari 2024. Keterangan itu diumumkan setelah media lokal membocorkan tanggal dan venue pernikahan sang aktor. 

“Lee Sang Yeob akan menggelar pernikahan tertutup di Seoul, Korea Selatan, pada 24 Maret mendatang,” kata UB Management seperti dikutip dari Koreaboo, pada Kamis (1/2/2024).

Yoo Jae Suk, sahabat sekaligus rekan kerja Lee Sang Yeob dalam program Sixth Sense, dipercaya sebagai host dalam pesta pernikahan sang aktor. Dia juga diketahui sudah menemui para sahabat secara pribadi untuk menyampaikan undangan pernikahan.

Lee Sang Yeob pertama kali mengumumkan rencana pernikahannya pada September 2023. Kala itu, dia mengaku, jatuh cinta pada pandangan pertama pada calon istrinya tersebut.

Lee Sang Yeob menikah akhir Maret dengan Yoo Jae Suk sebagai host. (Foto: KBS 2TV)

“Kami pertama kali bertemu saat makan bareng. Saat mata kami bertemu, aku tahu menyukainya. Bahkan, aku masih mengingat jelas bagaimana dia memandangku dengan mata besar dan bulatnya,” ujar Lee Sang Yeob.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/13/33/2516262/bintang-running-man-yoo-jae-suk-positif-terinfeksi-covid-19-7lJjgrHprO.jpg
Bintang Running Man Yoo Jae Suk Positif Terinfeksi COVID-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/04/33/2450548/negatif-covid-19-yoo-jae-suk-lanjut-syuting-z5uJsARF7W.jpg
Negatif COVID-19, Yoo Jae Suk Lanjut Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/14/33/2440389/yoo-jae-suk-resmi-gabung-antenna-t1fUM3wVXX.jpg
Yoo Jae Suk Resmi Gabung Antenna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/08/33/2437297/jadi-rebutan-agensi-uang-muka-kontrak-yoo-jae-suk-capai-rp127-miliar-cchib4vsrn.jpg
Jadi Rebutan Agensi, Uang Muka Kontrak Yoo Jae Suk Capai Rp127 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/06/33/2436614/kontrak-selesai-yoo-jae-suk-tinggalkan-fnc-entertainment-yf2VAcku3U.jpg
Kontrak Selesai, Yoo Jae Suk Tinggalkan FNC Entertainment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/13/33/2003680/yoo-jae-sook-beri-nama-panggilan-khusus-untuk-pasangan-lee-kwang-soo-dan-lee-soo-bin-gI2JQsRDdI.jpg
Yoo Jae Sook Beri Nama Panggilan Khusus untuk Pasangan Lee Kwang Soo dan Lee Soo Bin
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement