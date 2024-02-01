Yoo Jae Suk Jadi Host dalam Pernikahan Lee Sang Yeob

SEOUL - Informasi detail terkait pernikahan Lee Sang Yeob dirilis oleh agensinya pada 31 Januari 2024. Keterangan itu diumumkan setelah media lokal membocorkan tanggal dan venue pernikahan sang aktor.

“Lee Sang Yeob akan menggelar pernikahan tertutup di Seoul, Korea Selatan, pada 24 Maret mendatang,” kata UB Management seperti dikutip dari Koreaboo, pada Kamis (1/2/2024).

Yoo Jae Suk, sahabat sekaligus rekan kerja Lee Sang Yeob dalam program Sixth Sense, dipercaya sebagai host dalam pesta pernikahan sang aktor. Dia juga diketahui sudah menemui para sahabat secara pribadi untuk menyampaikan undangan pernikahan.

Lee Sang Yeob pertama kali mengumumkan rencana pernikahannya pada September 2023. Kala itu, dia mengaku, jatuh cinta pada pandangan pertama pada calon istrinya tersebut.

“Kami pertama kali bertemu saat makan bareng. Saat mata kami bertemu, aku tahu menyukainya. Bahkan, aku masih mengingat jelas bagaimana dia memandangku dengan mata besar dan bulatnya,” ujar Lee Sang Yeob.*

