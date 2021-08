JAKARTA- Kasus pelecehan seksual yang menimpa mantan suami Rachel Vennya, Niko Al Hakim tampaknya berbuntut panjang. Kini salah satu rekannya yang ikut dalam live Instagram bersamanya, Elnanda Utomo kena imbasnya.

Sang selebgram disebut-sebut telah melakukan pelecehah seksual kepada seorang perempuan sekitar 5-6 tahun silam. Kronologinya diungkapkan oleh akun Twitter @ymmprscll yang mengaku sebagai korban.

"Ya elah, salah satunya juga rapist. terserah mau komen 'kenapa baru ngomong sekarang.' Ya emang terlalu baik aja selama ini gue menjaha reputasi orang selama 5/6 tahun? lupa," cuit akun tersebut seperti dikutip dari Twitter, Senin (2/8/2021).

Dia menjelaskan, kejadiannya bermula ketika pria yang disebutnya ‘El’ tersebut menawarkan diri untuk mengantarnya pulang ke rumah.

“Waktu itu lo bilang mau anter pulang, gue bilang mau pulang sama x aja tapi lo narik gue masuk ke mobil. Masuk mobil, udah mau meledak aja jantung gue feeling gue enggak enak karna lo milih jalan muter ke arah pulang. Tau-tau malah lo berhenti depan lapangan dan gue langsung gemeter dingin tangan gue kenapa berhenti,” paparnya lagi.

Perempuan tersebut pun mengaku langsung bertanya kepada El kenapa mengajaknya ke tempat sepi. Namun El justru mengaku ingin mengajaknya mengobrol dan tiba-tiba mengajaknya berciuman.

Akun tersebut lalu menuliskan bahwa dirinya telah menolak permintaan itu, namun seolah tak didengarkan.

"Lo haru inget gue nolak dari awal. Gue udah bilang tidak dari pertanyaan awal, tapi lo ngajak, lp nanya berkali-kali gue bilang juga berkali-kali enggak, El. Terrus sampai akhirnya gue jadi ciuman sama lo, lo pikir itu gue emang beneran mau ya el? enggak,” cuitnya.

Pemilik akun itu mengungkap, kejadiannya tak berhenti di situ. “Gue pikir habis dicium lo mau langsung jalan o ternyata engga yaaa masih ngajakin gue ke kursi belakang buat lebih. Disitu gue bisa apalagi jir lo sebudek itu dengan kata ‘enggak mau’,” tulis dia lagi.

Sayangnya, lanjut dia, tidak ada bukti apapun yang dia simpan terkait kejadian itu, baik berupa foto maupun video. Dia juga mengungkap bahwa pria yang disebutnya Elnanda itu tidak pernah meminta maaf.

“Ada yang mati di hari itu El dan sekarang ada yang hidup sukses karna karyanya. Selamat ya, Elnanda. Gue udah menjaga reputasi lo bertahun-tahun, gue juga enggak bermaksud. Ini bom waktu sih karena selama ini (sebelum kasus ini) lo gapernah dateng lagi untuk minta maaf right,” cuitnya.

Tak lama diunggah, cuitan ini pun viral dan mendapat ratusan tanggapan netizen. Ada yang tidak menyangka, ada pula yang memberikan dukungan kepada sang pemilik akun.

“I'm sorry to hear that. peluk jauh buat kakaknya, stay strong,” kata akun @elisaalis***.

“astagaaa :( kak I'm sorry for u... bacanya sakit banget,” komentar akun @tdr**.

“Mbaaaaa thank you ya sudah bertahan sejauh ini. Makasih juga sudah berani bercerita. Pasti nggak mudah dan nggak ada jaminan semuanya akan jadi lebih mudah tapi aku berdoa semoga mba dapat keadilan dan pelaku bisa dihukum seadil adilnya,” tulis akun @annyeong_ro***. (nit)