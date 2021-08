JAKARTA – WandaVision merupakan serial perdana dari Marvel Cinematic Universe yang tayang awal tahun ini. Mengisahkan perjalanan Wanda Maximoff dalam membangun keluarga kecil khayalan bersama Vision, serial ini memasukkan banyak unsur misteri yang mencapai klimaksnya dengan kemunculan sosok Agatha Harkness.

Diperankan Kathryn Hahn, Agatha Harkness muncul dalam serial ini disertai sebuah lagu tema ala serial horor televisi zaman dahulu. Berjudul Agatha All Along, lagu ini berisi lirik yang mengungkap andil Agatha dalam memanipulasi hidup Wanda Maximoff sepanjang serial WandaVision.

Dilansir dari ScreenRant, Minggu (1/8/2021), Kathryn Hahn sendiri mengaku terkejut lagu tema karakternya bisa menjadi sangat populer, “aku tahu aku akan mendapat lagu tema, dan aku baru tahu bahwa aku harus menyanyikannya ketika pertengahan syuting, tapi aku sama sekali tidak menyangka lagu ini akan sangat menonjol di tengah lagu-lagu pembuka WandaVision lainnya.”

WandaVision merupakan sebuah serial yang unik karena tiap episodenya membawakan gaya tayangan yang berbeda; dari gambar ala serial televisi 50-an, 60-an, hingga 2000-an yang semuanya dibuka dengan lagu tema yang berbeda-beda pula.

Meski dipenuhi lagu pembuka yang unik, Agatha All Along yang muncul di episode-episode akhir serial rupanya tetap bisa menjadi lagu paling unik di antara yang lain, “aku merasa ‘hah, apa?’ ketika mendengar kabar bahwa aku berhasil mengalahkan banyak musisi di tangga lagu. Aku kira aku sedang berada di planet lain,” lanjut Kathryn, “sangat, sangat seperti mimpi.”

Dalam serial yang penuh misteri dan kejutan, popularitas lagu Agatha All Along menjadi kejutan paling besar dari WandaVision. Meski bernada manis dan memanjakan telinga, lagu ini tak terdengar seperti lagu yang bisa naik ke tangga lagu populer; namun pembawaan Kathryn yang karismatik berhasil membuat lagu ini terngiang di pikiran para penggemar.

Wanda Maximoff, kini menyandang nama superhero Scarlet Witch, akan kembali di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness tahun depan. Selain Wanda, Presiden Marvel Studios, Kevin Feige, mengonfirmasi bahwa Agatha juga akan muncul kembali suatu saat nanti, yang artinya para penggemar Agatha Harkness masih bisa mendengar lagu Agatha All Along di serial atau film MCU lainnya.

