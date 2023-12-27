Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Artis Hollywood yang Pernah Dipecat Marvel, Terbaru Jonathan Majors

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |20:07 WIB
5 Artis Hollywood yang Pernah Dipecat Marvel, Terbaru Jonathan Majors
5 Artis Hollywood yang Pernah Dipecat Marvel, Terbaru Jonathan Majors (Foto: Marvel)
A
A
A

JAKARTA - Marvel Studios mencoba tampil maksimal demi bisa menghibur fans. Beberapa langkah yang dilakukan yakni mengganti artis yang terlibat di dalamnya agar sesuai dengan strategi dan kesenangan fans.

Terbaru, Jonathan Majors resmi dipecat Marvel Studios Setelah dinyatakan bersalah dalam kasus kekerasan dan pelecehan. Majors bukannlah artis pertama yang dipecat Marvel.

Berikut, 5 artis Hollywood yang pernah dipecat Marvel, terbaru Jonathan Majors.

1. Terrence Howard

Howard dikontrak untuk memerankan Kolonel James Rhodes dalam film Iron Man tahun 2008. Howard sudah ditandatangani sebelum aktor-aktor utama lainnya dan merupakan aktor tertinggi yang dibayar dalam film tersebut. Dia digantikan oleh aktor Don Cheadle dalam sekuel filmnya.

Entertainment Weekly melaporkan bahwa Howard ditawari potongan gaji sebesar 50 hingga 80 persen untuk Iron Man 2, meskipun tidak jelas apakah Howard menolak peran tersebut atau apakah Marvel mencabut tawarannya.

5 Artis Hollywood yang Pernah Dipecat Marvel, Terbaru Jonathan Majors

2. Edward Norton

The Incredible Hulk mendapat ulasan yang umumnya menguntungkan saat dirilis. Wall Street Journal merasa bahwa kehadiran Norton meningkatkan film menjadi "sebuah karya yang sangat efisien" dari versi tahun 2003. Sebaliknya, Los Angeles Times, sambil mengakui penampilan yang baik oleh Norton, berpendapat bahwa film tersebut kurang memiliki skenario yang kokoh. Film ini sukses di box office, meraup lebih dari $263 juta.

Norton diharapkan untuk mengulangi perannya dalam proyek-proyek Marvel Cinematic Universe di masa depan, termasuk film blockbuster tahun 2012 The Avengers. Namun, ia digantikan oleh Mark Ruffalo, diduga karena "perselisihan" Norton dengan Marvel. Norton kemudian mengklaim bahwa ia memilih untuk tidak lagi memerankan Hulk karena ia "ingin lebih banyak keberagaman" dan memilih untuk tidak terikat pada satu karakter sepanjang karirnya.

3. Josh Dallas

Jos Dallas muncul dalam film Thor sebagai Fandral. Namun kemudian peran tersebut lepas karena kesibukannya dalam proyek lain. Zachary Levi kemudian mendapatkan peran Fandral menggantikan Josh.

