Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

The Fantastic Four Akan Berlatar 1960-an

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |11:55 WIB
The Fantastic Four Akan Berlatar 1960-an
The Fantastic Four akan berlatar 1960-an (Foto: Marvel)
A
A
A

LOS ANGELES - The Fantastic Four akan dibintangi oleh Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, dan Ebon Moss-Bachrach. Marvel mengumumkan daftar pemain tersebut pada Hari Valentine.

Dari penulisan judul yang terlihat retro, hingga kostum dan peralatan mid-century modern, hingga fakta bahwa Ben tampaknya sedang membaca sebuah edisi majalah Life dari Desember 1963. Tampak jelas jika The Fantastic Four akan berlatar pada tahun 1960-an.

The Fantastic Four Akan Berlatar 1960-an

The Fantastic Four akan ada dalam alam semesta paralel yang terpisah dari inti MCU. Marvel tampaknya ingin mengajak penonton untuk masuk ke dalam film ini tanpa harus tahu apa pun tentang lebih dari 50 judul MCU yang mendahuluinya.

Namun demikian Fantastic Four dipastikan akan bergabung dengan MCU utama — kemungkinan besar dalam Avengers: Secret Wars tahun 2027. Jika mengikuti, alur cerita dari seri komik 2015 dengan nama yang sama, maka akan melibatkan beberapa alam semesta paralel yang bertabrakan satu sama lain.

Seperti diketahui, Pedro Pascal akan membintangi sebagai Reed Richards/Mr. Fantastic dalam film tersebut. Kirby akan membintangi sebagai Sue Storm/The Invisible Woman, sementara Joseph Quinn akan memerankan Johnny Storm/The Human Torch, dan Moss-Bachrach akan membintangi sebagai Ben Grimm/The Thing.

Film The Fantastic Four akan dirilis pada 25 Juli 2025, dan disutradarai oleh Matt Shakman dari WandaVision. Jeff Kaplan dan Ian Springer menulis draf skripnya, dengan penulis Avatar: The Way of Water, Josh Friedman, juga turut bekerja pada versi skripnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/206/3141382/avengers_doomsday-VcNt_large.jpeg
Jadwal Tayang Avengers Doomsday dan Secret Wars Resmi Diundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/206/3137331/the_new_avengers-fNoZ_large.jpg
Thunderbolts Ubah Judul Jadi The New Avengers, Pertaruhan Disney dari Ancaman Kerugian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/15/206/2970542/marvel-rilis-daftar-pemain-the-fantastic-four-Lx9LqUI0EA.jpg
Marvel Rilis Daftar Pemain The Fantastic Four
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/206/2945828/5-artis-hollywood-yang-pernah-dipecat-marvel-terbaru-jonathan-majors-JjXp4VHJFh.jpg
5 Artis Hollywood yang Pernah Dipecat Marvel, Terbaru Jonathan Majors
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/33/2941423/jonathan-majors-resmi-dipecat-marvel-imbas-pelecehan-kepada-mantan-kekasih-1dWZ4LZXJq.jpg
Jonathan Majors Dipecat Marvel, Proyek The Avengers Kang Dynasty Gagal Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/206/2917061/sinopsis-loki-season-2-put5wvmDBI.jpg
Sinopsis Loki Season 2
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement