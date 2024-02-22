The Fantastic Four Akan Berlatar 1960-an

LOS ANGELES - The Fantastic Four akan dibintangi oleh Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, dan Ebon Moss-Bachrach. Marvel mengumumkan daftar pemain tersebut pada Hari Valentine.

Dari penulisan judul yang terlihat retro, hingga kostum dan peralatan mid-century modern, hingga fakta bahwa Ben tampaknya sedang membaca sebuah edisi majalah Life dari Desember 1963. Tampak jelas jika The Fantastic Four akan berlatar pada tahun 1960-an.

The Fantastic Four akan ada dalam alam semesta paralel yang terpisah dari inti MCU. Marvel tampaknya ingin mengajak penonton untuk masuk ke dalam film ini tanpa harus tahu apa pun tentang lebih dari 50 judul MCU yang mendahuluinya.

Namun demikian Fantastic Four dipastikan akan bergabung dengan MCU utama — kemungkinan besar dalam Avengers: Secret Wars tahun 2027. Jika mengikuti, alur cerita dari seri komik 2015 dengan nama yang sama, maka akan melibatkan beberapa alam semesta paralel yang bertabrakan satu sama lain.

Seperti diketahui, Pedro Pascal akan membintangi sebagai Reed Richards/Mr. Fantastic dalam film tersebut. Kirby akan membintangi sebagai Sue Storm/The Invisible Woman, sementara Joseph Quinn akan memerankan Johnny Storm/The Human Torch, dan Moss-Bachrach akan membintangi sebagai Ben Grimm/The Thing.

Film The Fantastic Four akan dirilis pada 25 Juli 2025, dan disutradarai oleh Matt Shakman dari WandaVision. Jeff Kaplan dan Ian Springer menulis draf skripnya, dengan penulis Avatar: The Way of Water, Josh Friedman, juga turut bekerja pada versi skripnya.