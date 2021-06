JAKARTA – Meski telah berakhir bulan Maret 2021, WandaVision kembali mengejutkan penggemar jagat sinema Marvel. Pasalnya, Marvel diam-diam ubah post-credit scene episode terakhir WandaVision.

Dilansir dari GamesRadar pada Senin (28/6/2021), seorang pengguna Twitter dengan username @cosmic_marvel mengunggah sebuah klip post-credit scene WandaVision. Fans yang jeli pun langsung fokus pada bagian kiri atas layar yang sekarang menampilkan sebuah siluet misterius.

Fans pun berspekulasi bahwa siluet misterius itu merupakan milik karakter Doctor Strange, diperankan Benedict Cumberbatch, dalam rangka menghubungkan cerita WandaVision dengan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Beberapa fans lain tidak setuju dan menganggap siluet itu milik White Vision, karakter yang baru dikenalkan lewat serial itu.

Namun, teori-teori fans tersebut secara cepat dipatahkan oleh seorang pengguna Reddit, Cinephobe, yang mengunggah video TikTok dimana Ia menjelaskan bahwa siluet itu bukanlah Doctor Strange maupun Vision, tetapi kesalahan editing yang muncul dari efek cahaya yang dihapus dari scene tersebut.

Selain siluet yang muncul, perubahan bisa dilihat pada pepohonan yang bertambah dan juga seekor bebek yang dihilangkan.

Meski rupanya tak terbukti Doctor Strange punya andil dalam cerita WandaVision, pemeran Scarlet Witch, Elizabeth Olsen, sempat mengungkap bahwa film Doctor Strange selanjutnya yang dibintangi akan memiliki nuansa gelap yang sangat kental, mirip dengan yang sempat terjadi di WandaVision.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness akan disutradarai oleh Sam Raimi, dibintangi Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, dan Chiwetel Ejiofor, dan direncanakan tayang Maret 2022.

