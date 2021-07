JAKARTA - Al Ghazali saat ini tengah berada di Paris. Keberadaan putra sulung Maia Estianty dan Ahmad Dhani itu di sana diketahui untuk menemui kekasihnya, Alyssa Daguise.

Hal tersebut sempat diungkapkan oleh Maia di akun Youtube Channelnya. Ia menyebut setelah sembuh dari COVID-19, Al langsung terbang menemui kekasihnya.

"Malam ini anak-anak pada ngumpul, cuma El sama Dul sih, karena Al lagi di Paris. Setelah dia sembuh dari COVID-19, dia terbang ke Paris nemuin Alyssa," ungkap Maia Estianty seperti dikutip pada Rabu (28/7/2021).

Sementara dalam Instagram Storynya, bintang film Dignitate itu terlihat tengah menjalani makan malam bersama Alyssa dengan pemandangan menara Eiffel. Makan malam romantis tersebut sengaja dilakukan untuk merayakan hari jadian mereka.

"Anniversary Dinner @alyssadaguise," tulis Al pada unggahannya.

"I love you so much," balas Alyssa.

