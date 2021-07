JAKARTA – Tahun lalu, Marvel Studios mengumumkan judul-judul film dan serial yang akan mereka rilis dalam beberapa tahun mendatang melalui acara Disney Investor’s Day. Selain mengumumkan beberapa judul yang kini sudah tayang, seperti WandaVision dan LOKI, satu judul yang menarik perhatian banyak orang adalah The Guardians of the Galaxy Holiday Special.

Film dengan embel-embel Holiday Special adalah sebuah budaya Hollywood dimana film-film terkenal akan mendapatkan sebuah spin-off yang bertema liburan, khususnya Natal. Dan, rupanya, Marvel pun tak ingin ketinggalan mengkapitalisasi liburan terbesar umat Kristen ini.

Dilansir dari Collider, Rabu (28/7/2021), Kevin Feige sang Presiden Marvel Studios mengungkap bahwa James Gunn sebagai penulis dan sutradara franchise Guardians telah lama memohon kepadanya untuk menggarap sebuah Holiday Special yang melibatkan Star-Lord dan kawan-kawan. Dan kini, dengan munculnya Disney+, permintaan James akhirnya bisa terkabul.

Selain Holiday Special, James juga direncanakan akan kembali dengan Guardians of the Galaxy Volume 3. Ketika ditanya tentang hubungan kedua filmnya, James berkata bahwa “Holiday Special akan menghubungkan Endgame dengan Guardians 3. Jadi akan banyak momen Holiday Special yang bisa muncul di Guardians 3.”

Tak hanya ceritanya yang akan berhubungan, tapi kedua film itu ternyata akan disyuting di waktu yang sama, “aku akan menggarapnya bersamaan dengan Guardians 3. Aku akan menggunakan banyak lokasi yang sama, dan tentunya aktor yang sama, jadi akan lebih mudah jika semuanya dilakukan bersamaan; akan jadi lebih cepat selesai juga.”

The Guardians of the Galaxy Holiday Special rencananya akan berdurasi di bawah 40 menit. Meski belum ada detail plot lebih lanjut, film pendek ini akan dibintangi para aktor Guardians Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, dan Pom Klementieff. Holiday Special dijadwalkan tayang Desember 2022 di Disney+, sementara Guardians 3 akan tayang Mei 2023.

