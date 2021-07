SEOUL - Jinyoung ‘GOT7’ resmi bergabung dengan Kim Go Eun dan Ahn Bo Hyun dalam drama Yumi’s Cells. Dia akan berperan sebagai Yoo Babi, seorang pria manis, tampan, dan rajin yang populer di kantornya.

Yoo Babi yang digambarkan nyaris sempurna itu nantinya akan terikat dengan Yumi, karakter utama wanita yang diperankan oleh Kim Go Eun.

“Pengambilan gambar pertamaku bersama Yumi’s Cells merupakan pengalaman menyentuh, berkat semua orang yang memperlakukan sangat baik di lokasi syuting,” ujarnya seperti dikutip dari Soompi, Kamis (22/7/2021).

Aktor The Devil Judge itu menambahkan, “Aku banyak berdiskusi dengan sutradara untuk memerankan Babi. Mempelajari karakter itu dengan teliti membuatku mampu memerankannya secara natural.”

Diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa, Yumi’s Cells berkisah tentang kehidupan seorang pekerja kantoran biasa bernama Yumi. Drama ini akan mengambil sudut pandang sekumpulan sel otak yang mengontrol pemikiran, perasaan, dan tindakan Yumi.

Selain Kim Go Eun dan Jinyoung 'GOT7', drama Yumi's Cells juga dibintangi oleh Ahn Bo Hyun yang berperan sebagai Goo Woong. Lee Yoo Bi dan Park Ji Hyun masing-masing berlakon sebagai Ruby dan Sae Yi. Sementara Minho ‘SHINee’ tampil sebagai cameo dengan berperan sebagai Woo Gi.

Drama Yumi’s Cells digarap oleh Lee Sang Yeob, sutradara di balik drama Familiar Wife dan Shopping King Louie. Sementara skenarionya ditulis Kim Yoon Joo, penulis naskah drama Find Me in Your Memory.

Kim Yoon Joo akan berkolaborasi dengan penulis skenario pendatang baru, Kim Kyung Ran. Sementara penulis Song Jae Jung, penulis skenario Memories of the Alhambra berperan sebagai kreator drama tersebut.

Rencananya, drama Yumi’s Cells akan tayang di tvN dan digarap dalam beberapa musim.*

