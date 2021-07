LUNA Maya banjir pujian netizen dan sahabat artis saat dirinya dandan ala gadis Bali. Penasaran seperti apa potretnya?

Diintip dari laman Instagram lunamaya, artis cantik ini memakai pakaian adat Bali lengkap. Ia bahkan berpose seperti menari kecak.

"The Joy of Dressing is An Art

-John Galliano (Kegembiraan Berpakaian adalah Sebuah Seni

-John Galliano)," tulis keterangan foto di akun nya, Senin (19/7/2021).

Pada foto itu, Luna tampil dengan warna kulitnya yang tampak stunning dengan gunakan baju kemben dengan rambut yang disanggul menggunakan mahkota.

Selain itu, Luna juga terlihat gemulai ketika berpose seolah bagai seorang penari. Melihat penampilan wanita kelahiran 1983 itu, dia pun mendapat banyak pujian dari netizen. Banyak yang memuji penampilannya, dan juga pakaian yang dia kenakan. "kaaa cakepppp bangett 😍😍😍," tulis akun bungazainal05 "Cantik paraaahhh 🔥," tulis akun @ayun_r** "Kainnya Bagus"nya😍," tulis akun @yunishara36.