KABAR duka datang dari vokalis Geisha, Regina Poetiray. Sang ayah meninggal dunia hari ini, Rabu (21/7/2021).

"Berarti memang waktunya Tuhan buat papa sekarang ini," ucap Regina di Instagram sembari menampilkan foto terakhir bersama Reggy.

Dijelaskan Ofis selaku perwakilan Regina Poetiray dari Musica Studios, Reggy meninggal dunia usai dirawat di RS Hermina, Bekasi. Reggy sempat terkena Covid-19 sebelum berpulang.

"Tapi kemarin sebenarnya sudah negatif," kata Ofis dalam keterangan tertulis.

Meski begitu, tidak ada penjelasan dari Ofis mengenai penyakit apa yang menjadi penyebab kematian Reggy Poetiray. Dia hanya mengatakan bahwa berpulangnya Reggy sudah jadi kehendak Tuhan.

"Ya Tuhan berkehendak lain. Semoga beliau tenang di sana," tutur Ofis.

Baca Juga: Ibu Amanda Manopo Positif Covid-19, Carlo Milk: Semangat Ya Adikku

Terakhir, Regina Poetiray yang berusaha tegar mengirim pesan perpisahan kepada sang ayah.

"All is well. I love you so much, papa! No words can describe how blessed I am to have a great dad like you," tulis Regina.

"Senang banget pasti ya papa sekarang! See you real soon, bigboss! Thank you so much, Jesus," pungkasnya.