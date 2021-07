SEOUL - Aktor Jang Dong Yoon dikabarkan memilih drama My Man is Cupid sebagai proyek comeback-nya di layar kaca. Namun, kabar itu kemudian diklarifikasi oleh agensi sang aktor, Dong Yi Company.

“Saat ini, dia mempertimbangkan dengan positif tawaran untuk membintangi drama tersebut. Sejauh ini, belum ada keputusan final terkait tawaran tersebut,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, Jumat (9/7/2021).

Serial My Man is Cupid merupakan drama komedi romantis tentang seorang peri yang jatuh cinta setelah tertembak panahnya sendiri. Kondisi itu membuatnya jatuh cinta pada seorang perempuan yang telah kehilangan pasangannya.

Jang Dong Yoon digaet untuk berperan sebagai cupid bernama Cheon Sang Hyuk. Dia merupakan pemilik Sarangbang, sebuah restoran mewah di Jongno, Seoul. Sekitar 500 tahun silam, dia pernah membakar sayapnya yang membuat dia memasang tembok tinggi dengan perempuan.

Jika aktor The Tale of Nokdu itu menerima peran tersebut, maka My Man is Cupid akan menjadi proyek terbarunya setelah skandal Joseon Exorcist. Drama tentang cinta terlarang ini akan diproduksi oleh HB Entertainment.

Skenarionya ditulis oleh Heo Sung Hee dan syuting dijadwalkan akan dimulai pada semester II-2021. Hingga kini, kursi sutradara, casting para pemain, dan stasiun TV yang akan menayangkan My Man is Cupid belum ditentukan.*

