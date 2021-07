SEOUL - Hani 'EXID', Kwak Si Yang, dan Kim Min Kyu mengonfirmasi untuk membintangi drama baru JTBC, Idol: The Coup. Drama yang berkisah tentang grup idol yang memerlukan satu sukses untuk mengakhiri kariernya.

Hani ‘EXID’ berperan sebagai Kim Je Na, personel Cotton Candy, girl group yang debut 6 tahun silam dan dianggap gagal oleh banyak pihak. Kwak Si Yang menghidupkan lakon Cha Jae Hyuk, CEO Starpeace Entertainment.

Bos agensi Cotton Candy itu digambarkan sebagai manusia yang dingin dan sangat perhitungan. Terakhir, ada Kim Min Kyu yang berlakon sebagai Seo Ji Han, member grup idol populer, Mas. Grup itu juga berada di bawah naungan Starpeace.

Mengutip Soompi, Rabu (7/7/2021), Idol: The Coup disutradarai oleh No Jong Chan. Dia adalah sosok di balik sederet drama populer, seperti Personal Taste, Cruel Palace – War of Flowers, dan Clean with Passion for Now.

Sementara skenario drama ini akan ditulis oleh Jung Yoon Jung, penulis skenario di balik drama Tale of Arang, Monstar, Incomplete Life, dan Bride of the Water God. Drama ini juga akan melibat produser dan musisi profesional untuk menciptakan musik dan pertunjukan.

Baca juga: Hani EXID Dapat Komentar Bernada Ancaman, Agensi Lapor Polisi

Sebagai tambahan, Transparent Arts, TAKE2 MEDIA GROUP (yang memproduksi drama Age of Youth 2 dan Mother of Mine), serta JTBC Studio akan berkolaborasi untuk memproduksi drama Idol: The Coup. Rencananya, drama ini akan memulai penayangannya di JTBC, pada semester II-2021.* Baca juga: Sharon Stone Diisukan Pacari RMR, Rapper yang Lebih Muda 38 Tahun Darinya